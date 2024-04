WhatsApp reçoit sa dose d’IA : le chatbot Meta AI est désormais disponible pour certains utilisateurs

L’intelligence artificielle envahit WhatsApp : Meta AI commence à se faire remarquer dans la version bêta d’Android et d’iOS

Meta AI débarque sur WhatsApp : voici comment fonctionne le chatbot doté d’IA qui souhaite simplifier votre vie

Le chatbot Meta AI débarque sur WhatsApp. Après de nombreuses rumeurs et fuites, il est maintenant confirmé que le chatbot de Meta sera présent sur WhatsApp. L’IA envahit tous les espaces depuis plusieurs mois, et c’est maintenant le tour de WhatsApp. Cependant, il n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Mais on sait déjà comment interagir avec le chatbot Meta AI.

Le grand nombre de chatbots qui ont été présentés ces derniers mois rend impossible de tout suivre. ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google ont peut-être capté l’attention, mais Meta a également son propre chatbot qui vise à s’intégrer dans tous ses services. Meta AI souhaite faire partie de Facebook, Instagram et WhatsApp, ce qui pourrait être un coup dur pour l’industrie.

Meta AI fera partie de WhatsApp : voici comment cela fonctionnera

Après avoir clarifié que Meta AI est la réponse de l’entreprise de Mark Zuckerberg aux initiatives de Google et OpenAI, il est temps de voir comment cela fonctionnera et surtout quelle sera l’utilité de ce chatbot qui a déjà été vu en action grâce à WABetaInfo.

Les images montrent Meta AI intégré à la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS. Cependant, seuls quelques utilisateurs ont eu la chance de découvrir Meta AI dans la version bêta de WhatsApp, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas encore d’une fonctionnalité déployée.

Meta AI se trouvera dans le coin supérieur droit aux côtés des icônes de l’appareil photo et plus. Cette position est accessible et permettra aux utilisateurs d’invoquer le chatbot doté de l’IA lorsque cela sera nécessaire. En cliquant sur l’icône de Meta AI, la fenêtre se transformera en une sorte de conversation.

Meta a intégré des suggestions dans cette conversation, telles que « Montre-moi quelque chose sur le K-pop » ou « Raconte-moi une histoire d’horreur », ce qui devrait indiquer à l’utilisateur qu’il s’agit d’un assistant intelligent auquel il peut poser ce genre de questions et bien d’autres.

Meta s’est assuré que cette intégration fonctionne de manière indépendante des autres options de WhatsApp, ce qui garantit la confidentialité à tout moment. De plus, les suggestions fournies par Meta AI sont générées de manière aléatoire et ne sont pas basées sur une interaction spécifique générée par WhatsApp.

On ne sait toujours pas quand Meta AI sera lancé de manière stable sur WhatsApp, mais les utilisateurs des versions bêta d’Android et iOS seront les premiers à tester ce chatbot dans l’application de messagerie. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir s’il s’avère utile au quotidien.