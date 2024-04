La planche à vapeur portable qui vous libère de passer de longues heures à repasser est de Xiaomi et j’espère qu’elle arrivera en France

Presque toujours lorsque nous parlons des produits de Xiaomi qui ne sont vendus qu’en Chine, nous les regardons avec une immense envie. C’est précisément le cas de l’incroyable Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine, un fer à repasser à vapeur portable qui est une véritable merveille mais qui, malheureusement, ne peut pas être acheté en France officiellement.

De plus, le plus impressionnant est que sur le marché asiatique, on peut l’obtenir pour seulement 279 yuans, soit environ 37 euros, donc vous pouvez déjà imaginer l’aubaine dont nous parlons. Pour l’instant, il ne peut pas être acheté depuis la France, mais nous pouvons vous dire tout ce qu’il est capable de faire car nous vous disons déjà que ce n’est pas peu.

Au revoir aux rides en un clin d’œil

Il est vrai que nous ne pouvons pas dire que le Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine ait un design trop élaboré ou révolutionnaire, mais pour le prix que nous allons payer pour lui, nous ne pouvons pas demander beaucoup plus. Il présente la finition classique en plastique mat blanc des produits Xiaomi, et c’est un modèle qui doit être constamment connecté à l’électricité.

Cela est dû au fait qu’il offre une puissance assez remarquable qui atteint 1200 W, avec laquelle nous pourrons repasser avec une grande efficacité depuis une distance maximale de 50 cm et même la pression de cette vapeur atteint les 30 kPa, donc éliminer les rides sera un jeu d’enfant quel que soit le vêtement que nous voulons repasser.





En plus de cela, il dispose d’un réservoir d’eau d’une capacité totale de 150 ml qui est entièrement transparent pour que nous puissions voir facilement le liquide restant, il atteint la température que nous avons configurée en seulement 30 secondes, s’éteint automatiquement après huit minutes sans utilisation et intègre même différents modes de repassage qui s’adaptent à vos besoins:

Repassage à sec

Lissage des rides

Repassage humide avec vapeur explosive

Déshumidification

Élimination des rides

Repassage humide

Rides tenaces

Prix et disponibilité de la Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine peut être achetée en Chine pour un prix officiel de 279 yuans, soit environ 37 euros. Pour l’instant, nous ne pouvons pas l’acheter depuis la France, mais espérons pouvoir le faire bientôt car c’est une offre incroyable compte tenu de son faible coût.

Plus d’informations | Xiaomi China