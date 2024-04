Apple continue à enquêter sur ce problème gênant des Apple Watch

Le problème des « touches fantômes » affecte certains utilisateurs depuis le mois de février

Les touches fantômes, l’un des plus grands problèmes rencontrés par les Apple Watch

Il y a quelques mois, les utilisateurs d’Apple Watch ont commencé à signalerun problème connu sous le nom de « touches fantômes » : des interactions fausses avec l’écran de l’Apple Watch sans que l’utilisateur ne la touche. Nous pensions que cela aurait été résolu avec une mise à jour de watchOS, mais la réalité est que Apple continue d’enquêter sur la question.

Le problème des « touches fantômes » de l’Apple Watch est assez gênant, c’est pourquoi, faute de solution, la société continue d’enquêter pour trouver la cause et les éventuelles solutions à ce dysfonctionnement rencontré par certains modèles d’Apple Watch. Ce problème affecte principalement les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Apple continue de travailler sur une solution au problème des « touches fantômes » de ses Apple Watch

Nous pensions que les « touches fantômes » n’affectaient que les modèles plus récents d’Apple Watch. Cependant, il semble que certains Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra de première génération rencontrent également ce problème, comme l’a partagé Stella Fudge sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La société continue de conseiller aux sites agréés de ne pas remplacer les Apple Watch présentant ce problème par un nouveau. Depuis février, on dit que cela sera résolu avec une nouvelle version de watchOS, ce qui suggère que ce problème est lié au logiciel et non au matériel.

Heureusement, il existe une solution temporaire à ce problème : effectuer une réinitialisation forcée de l’appareilen appuyant simultanément sur le bouton latéral et la Digital Crown pendant dix secondes. Apple recommande également de maintenir sa Apple Watch à jour avec la dernière version du système d’exploitation, en l’occurrence watchOS.

Nous espérons que ce problème sera résolu rapidement, car certains utilisateurs signalent que leurs Apple Watch semblent obsolètes. La bonne nouvelle est qu’il semble s’agir d’un problème lié au logiciel, ce qui est toujours plus facile à résoudre que s’il s’agissait d’un problème lié au matériel des appareils concernés.