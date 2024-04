Révélée la conception du Sony Xperia 1 VI : voici son changement principal

On s’attend à un écran de résolution inférieure, ainsi qu’à un rapport d’aspect plus similaire à celui de la plupart des smartphones d’aujourd’hui

Design dévoilé du nouveau Sony Xperia 1 VI / Image : Android Headlines

Il n’a pas encore passé un an depuis que le meilleur téléphone mobile lancé par Sony à ce jour, le Xperia 1 V, a vu le jour en mai dernier, mais nous avons de bonnes nouvelles pour les amateurs de la marque japonaise : nous avons maintenant un aperçu de son successeur. Le design complet du nouveau Sony Xperia 1 VI vient de fuiter, et il devrait être annoncé dans les prochains mois, alors découvrons ses premières spécifications et son principal changement.

Pour commencer, le nouveau smartphone de Sony aura un écran de 6,5 pouces, assez similaire à celui du Xperia 1 V de l’année dernière, bien que le terminal soit un peu plus petit et légèrement plus épais : les dimensions révélées pour la nouvelle génération sont de 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. Bien que cela ne soit pas une différence substantielle, cela pourrait faire passer le rapport d’aspect de 21:9 à 19,5:9, comme le Samsung Galaxy S24 Ultra et la plupart des smartphones d’aujourd’hui.

Le nouveau Sony Xperia 1 VI pourrait passer d’un écran 4K à un écran 2K

En revanche, il y a également une série de fuites provenant de FoneArena qui indiquent que le nouveau Sony Xperia 1 VI pourrait abandonner l’écran 4K du modèle précédent et passer à une résolution 2K. Si cela se concrétise, ce serait un changement assez notable et sensé, car le Sony Xperia 1 V n’utilisait le 4K que pour afficher des images et des vidéos, le reste du temps la résolution était bien inférieure.

De plus, le Sony Xperia 1 VI sera équipé d’un triple appareil photo à l’arrière et conservera le connecteur jack 3,5 mm pour les écouteurs, une caractéristique que l’on ne trouve généralement plus sur des téléphones haut de gamme comme celui-ci. D’autre part, ce smartphone conservera également le bouton de déclencheur dédié de l’appareil photo sur le côté droit, comme vous pouvez le voir sur le rendu publié par Android Headlines que nous avons partagé juste au-dessus.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie ni de prix pour le Xperia 1 VI, mais la quantité de fuites qui ont eu lieu ces dernières semaines, ainsi que sa présence sur des sites de coques et d’accessoires pour téléphones mobiles, nous font penser que le nouveau smartphone de Sony est imminent. En réalité, selon Android Headlines, ils pensent qu’il sera annoncé au cours du mois de mai prochain.