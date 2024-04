Payer pour Google One ? Un de ses avantages est sur le point de disparaitre

Google met fin à l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Google One

La VPN de Google One dira adieu pour toujours : Google supprimera cette fonctionnalité de son service

Google One dira adieu à son VPN. Cette fonctionnalité qui est présente dans le service de stockage cloud de la société de Mountain View depuis 2020 ne fera plus partie de son portefeuille de services. Quelle est la raison de cette décision ? Les utilisateurs ne l’utilisent pas.

Google a décidé de mettre fin au VPN de Google One car les utilisateurs ne profitent pas de cette fonctionnalité. Cette situation n’est pas idéale et il est donc nécessaire pour toutes ces personnes qui utilisaient cette fonctionnalité de rechercher un service de remplacement.

Google met fin au VPN de Google One

C’est grâce à 9To5Google que l’on a pu découvrir ce mouvement de la part de Google. La société a été claire, le nombre d’utilisateurs qui utilisaient cette fonctionnalité est insuffisant pour justifier le maintien de cette fonctionnalité dans son portefeuille d’avantages.

Le plus curieux dans tout cela est que le VPN de Google One au départ nécessitait un abonnement au service de 9,99 euros par mois, mais ceux de Mountain View ont décidé après plusieurs mois que le plan à 1,99 euros par mois offrirait également cet avantage.

Il est possible que ce mouvement ait été fait pour augmenter le nombre d’utilisateurs utilisant le VPN, mais cela n’a pas donné de résultats. Maintenant, toutes ces personnes qui ont utilisé ce VPN ne pourront plus y accéder et se retrouveront sans l’un des meilleurs avantages de Google One.

Google a également indiqué qu’en supprimant cette fonctionnalité, ils cherchent à se concentrer sur le développement de fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs. Il faudra attendre pour voir si cela est vrai, bien que pour le moment cela semble juste la société qui limite ses services.

Il est très probable que les fonctionnalités qui finiront par arriver sur Google One soient basées sur l’IA, ce qui est logique après avoir pris connaissance des avancées et des mouvements réalisés par Google au cours des derniers mois. Il est possible que tous les utilisateurs ne soient pas satisfaits de ces changements.

Si vous utilisez le VPN de Google One, vous pouvez être tranquille pour le moment. Google n’a pas donné de date à laquelle il mettra fin définitivement à cette fonctionnalité, bien qu’il soit probable qu’il l’annonce dans les prochaines semaines. De plus, si vous possédez un Pixel 7 ou ultérieur, vous pourrez continuer à utiliser le VPN gratuit proposé par Google avec ces appareils mobiles.