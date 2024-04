Xiaomi revient avec ses mises à jour HyperOS en grand: ces quatre téléphones viennent de rejoindre la liste des mises à jour

Plus de dix jours se sont écoulés depuis la dernière mise à jour d’un téléphone Xiaomi vers HyperOS, ce qui est très inhabituel à notre époque. C’est pourquoi la société asiatique vient de lancer cette nouvelle version du logiciel pour jusqu’à quatre appareils de son catalogue, dont certains sont sur le marché depuis un certain temps et que nous ne nous attendions pas à voir mis à jour si rapidement.

De plus, le meilleur dans tout cela est que les quatre ont pu être mis à jour vers HyperOS avec des versions basées sur Android 14, bien que pour l’instant seulement les variantes Mi Pilot, et il faudra être un peu patient jusqu’à ce que Xiaomi vérifie que tout fonctionne correctement et libère les versions stables pour tous ces appareils.

Dose de HyperOS pour jusqu’à quatre smartphones Xiaomi

Dans ce cas, vous devez savoir que les heureux élus ayant pu passer à HyperOS sont le Redmi Note 13 Pro, le POCO M6 Pro, le Redmi 13C et le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il est vrai que certains de ces modèles avaient déjà pu recevoir précédemment ce logiciel, comme c’est le cas du POCO M6 Pro, mais nous pourrons quand même profiter d’une mise à jour avec le dernier patch de sécurité Android qui était en attente.

De plus, une autre donnée que vous devez connaître est le type de ROM que chacun d’entre eux a reçu, car il existe à la fois des ROM européennes et des ROM mondiales, ce qui est assez important pour pouvoir les mettre à jour :

Par conséquent, comme nous vous l’avons déjà mentionné, tous ces appareils peuvent maintenant être mis à jour vers les variantes Mi Pilot de HyperOS et les versions stables de ce logiciel seront bientôt disponibles. Il ne vous reste plus qu’à rester attentifs pour pouvoir les installer dès que possible, ce que vous pouvez faire très facilement à partir des paramètres de vos terminaux.

Source | MIUIes