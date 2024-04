Nous savons déjà quel processeur utilisera l’iPhone 17

Les iPhone 17 utiliseront le processeur A19 construit avec un processus de 2 nm et Apple sera la première entreprise à l’avoir

L’iPhone 17 utilisera le processeur A19

Les iPhone 17 seront présentés l’année prochaine, mais nous commençons à en savoir plus sur eux. Comme leur appareil photo frontal de 24 mégapixels, l’arrivée du ProMotion et de l’affichage always-on sur les modèles de base ou leur processeur A19 construit avec un processus de 2 nm. Cette dernière information semble avoir été confirmée par TSMC.

Apparemment, les délais de fabrication pour la production de masse de puces de 2 nm et 1,4 nm ont été déterminés : la production d’essai de puces de 2 nm commencera au second semestre 2024, avec une augmentation de la production à petite échelle au deuxième trimestre 2025 pour être prêt pour les iPhone 17 et iPhone 17 Pro.

Les iPhone 17 utiliseront le processeur A19 de TSMC

Historiquement, Apple est l’une des premières entreprises à adopter les nouvelles technologies de fabrication de puces de dernière génération. Par exemple, elle a été la première entreprise à utiliser le processeur de 3 nm de TSMC avec la puce A17 Pro sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, et il est probable qu’Apple utilisera le premier processeur construit avec un processus de 1,4 nanomètre à l’avenir. Voici les années à venir :

iPhone 17 Pro (2025) : « A19 » (2nm, N2)

iPhone 18 Pro (2026) : « A20 » (2nm, N2P)

iPhone 19 Pro (2027) : « A21 » (1.4nm, A14)

Pour donner plus d’exemples, la série M1 de puces Apple silicon est basée sur le A14 Bionic et utilise le nœud N5 de TSMC, tandis que les séries M2 et M3 utilisent respectivement N5P et N3B. Les puces S4 et S5 de l’Apple Watch utilisent N7, les puces S6, S7 et S8 utilisent N7P, et la dernière puce S9 utilise N4P.

Revenons aux iPhone 17, il est possible qu’ils viennent avec un appareil photo frontal de 24 mégapixels, deux fois plus de résolution que ce que nous avons actuellement, la reconnaissance Face ID intégrée à l’écran, la technologie ProMotion et Always-on sur les modèles de base, le processeur A19 construit avec un processus de 2 nm et une puce Wi-Fi dédiée.