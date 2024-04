Nokia lance des versions modernisées de 3 de ses téléphones les plus mythiques.

Encore une fois, Nokia revit en fuyant Android et en jouant sur la nostalgie, maintenant avec trois rééditions de ses jours de gloire

Nous ne savons pas si cela sera suffisant, mais Nokia continue d’exploiter la nostalgie

Tandis que HMD Global continue de se préparer à lancer ses propres smartphones, il est clair que la société mère de Nokia ne perd pas de temps avec la marque finlandaise mythique, que nous ne verrons plus dans le catalogue Android, mais qui nous présente maintenant de nouveaux téléphones basiques en jouant comme toujours sur la nostalgie et sur un passé qui fut beaucoup meilleur pour eux.

Nous ne savons pas si cela sera suffisant pour redonner à Nokia sa renommée d’antan, mais nous savons que ces téléphones plaisent au grand public et que HMD souhaite en profiter en ressuscitant le Nokia 230 et le Nokia 5310, ainsi qu’en nous proposant une autre réédition du déjà réédité Nokia 6310.

D’après ce que rapportent les collègues de PhoneArena, tous les appareils ont été mis à jour pour l’année en cours, 2024, sans pour autant perdre leur essence ni celle des Nokia 3310 ou Nokia 8110 Matrix Phone que nous connaissions déjà.

Évidemment, nous ne pouvons pas nous attendre à des spécifications avancées ici, car les trois appareils sont des téléphones mobiles 100% basiques, comme ceux que nous connaissions aux débuts de l’industrie, sans fioritures, sans applications et destinés uniquement à la communication vocale et aux messages.

Et ce n’est pas tout, car HMD a cherché à réduire les coûts en maintenant une plate-forme matérielle inchangée pour les trois modèles, qui sont équipés d’une puce Unisoc 6531F accompagnée de 8 Mo de RAM et de 16 Mo de stockage interne.

Passons maintenant aux différences, que nous vous expliquons séparément dans chaque cas…

Nokia 230 (2024)

Le premier des trois téléphones est ce Nokia 230 (2024) qui sera vendu en blanc et noir, avec un design classique en aluminium et un écran QVGA de 2,8 pouces, ainsi que deux caméras de 2 mégapixels à l’avant et à l’arrière, toutes deux équipées d’un flash LED.

Il y a un clavier physique alphanumérique et la batterie est amovible, avec une capacité de 1450 mAh et un connecteur USB de type-C standard pour la recharge.

Nokia 5310 (2024)

Quant au nouveau Nokia 5310 (2024), il s’agit de cette réédition du XpressMusic dont on parlait tant il y a plusieurs années, en conservant la même puce, la même mémoire, l’écran de 2,8 pouces et la batterie de 1450 mAh, ainsi que le connecteur USB de type-C bien sûr.

Il n’y a pas de caméra frontale mais une caméra arrière très basique, de 0,3 mégapixel avec flash LED, ainsi que des boutons physiques spécifiques pour contrôler la lecture de musique, double SIM, radio FM et haut-parleurs stéréo doubles pour profiter au maximum de notre musique préférée.

Il sera disponible en blanc et noir, tous deux avec des touches de couleur rouge contrastante.

Nokia 6310 (2024)

Pour finir, Nokia a également mis à jour le 6310 avec deux modèles en noir et vert, qui présentent bien sûr exactement la même plate-forme que nous avons déjà vue sur leurs deux frères : la puce Unisoc, les 8 Mo de RAM, les 16 Mo de stockage, l’écran QVGA de 2,8 pouces et la batterie de 1450 mAh avec son connecteur USB de type-C.

Le design de celui-ci est peut-être le plus attrayant grâce à son apparence déjà connue, à nouveau avec seulement une caméra arrière de 0,3 mégapixel et une connectivité double SIM.

Ce que nous ne connaissons pas pour le moment, comme c’est souvent le cas, c’est leur date de commercialisation précise, les marchés où ils seront disponibles et les prix auxquels ils seront vendus lors de leur arrivée en store…. Nous devrons donc être attentifs aux mouvements de HMD Global et de Nokia !