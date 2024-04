De plus en plus improbable que l’iPhone 15 ait une nouvelle couleur

Apple est en voie de rompre avec la tradition de lancer une nouvelle couleur pour l’iPhone en milieu de cycle

Il est possible qu’Apple ne lance pas une nouvelle couleur pour l’iPhone 15

Nous attendions non seulement les nouveaux iPad Pro au mois de mars, mais aussi< strong> une nouvelle couleur pour l’iPhone 15 qui n’est pas non plus arrivée. Apple est en voie de rompre avec la tradition de lancer une nouvelle couleur pour les iPhones les plus récents au printemps, car il semble qu’elle ne le fera pas cette année.

Lorsque Apple a lancé les iPhone 15 et iPhone 15 Pro , il manquait quelque chose: un iPhone 15 de couleur rouge . La société de la pomme croquée lançait depuis des années un iPhone de cette couleur en collaboration avec l’association RED, qui lutte contre le SIDA, et les fonds servent à la collecte de fonds pour la cause.

Un iPhone 15 de couleur rouge? Il semble que nous ne le verrons finalement pas

Bien qu’il n’y ait rien de confirmé officiellement, il y a plusieurs indicateurs qui nous font penser qu’Apple ne lancera pas de nouvelle couleur pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Tout d’abord, la société a l’habitude de profiter du lancement d’une nouvelle couleur pour l’iPhone avec les nouveaux accessoires de printemps . Le lancement des accessoires a eu lieu, mais pas celui de la nouvelle couleur pour l’iPhone 15.

Un autre des indicateurs est qu’Apple a l’habitude de faire ce lancement pendant le mois de mars. Cela a été le cas avec la couleur jaune de l’iPhone 14, avec la couleur verte de l’iPhone 13 ou avec la couleur rouge de l’iPhone 7 . Avec l’iPhone 12 et sa couleur violette , il a rompu avec la tradition et l’a présenté le 20 avril, mais il faut noter que l’iPhone 12 a été présenté en octobre de l’année précédente.

De plus, le leakeur Instant Digital, connu pour avoir réussi plusieurs de ses prédictions, affirme que la société de la pomme croquée n’a pas l’intention de lancer une nouvelle couleur pour les iPhone 15. Quelque chose qu’elle a fait au cours des dernières années dans le but de stimuler les ventes de l’iPhone concerné en milieu de cycle.

Cependant, l’espoir est la dernière chose à perdre et il est possible que la société nous surprenne avec un lancement en avril. C’est peu probable, mais possible. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre que la société fasse l’annonce ou non.