Axion : voici le processeur ARM de Google pour vaincre Intel et NVIDIA avec l’aide de l’IA

Google veut mettre fin à la dépendance envers Intel et NVIDIA : Axion est le nouveau processeur ARM avec lequel il espère y parvenir

La recherche d’indépendance technologique a conduit Google à développer ses propres processeurs. Les Google Tensor en sont la preuve, étant le cœur de la gamme de terminaux Google Pixel. Mais la société, derrière de nombreux services, ne se contente pas seulement de développer des processeurs pour téléphones mobiles, elle est également engagée dans la course au développement de l’intelligence artificielle. Cette situation a donné lieu à Google Axion, une nouvelle famille de processeurs basés sur ARM avec laquelle elle cherche à ne plus dépendre d’Intel et de NVIDIA.

Google raconte sur son blog officiel tout ce qui a conduit la société à développer ces nouveaux processeurs, ainsi que les fonctionnalités qui les caractériseront. Il s’agit de CPU destinés à faciliter le travail des centres de données, en améliorant considérablement leurs performances. De plus, Axion est déjà une réalité et Google commencera à proposer ce processeur aux clients de Google Cloud d’ici la fin de l’année.

Google Axion : le nouveau processeur ARM qui veut mettre fin à la dépendance envers NVIDIA et Intel

Axion est construit sur l’architecture Armv9 et utilise le CPU Neoverse V2. Que cela signifie-t-il en termes pratiques ? Google promet des performances jusqu’à 30% supérieures aux alternatives actuelles basées sur ARM et jusqu’à 50% de plus par rapport aux processeurs d’Intel. De plus, Axion offre une amélioration de 60% de l’efficacité énergétique par rapport aux solutions basées sur x86.

Parmi les projets de Google pour Axion, il y a le renforcement de services tels que Google Compute Engine, Kubernetes Engine, Dataflow et Cloud Batch. La clé réside dans la façon dont Axion sera capable de gérer l’intelligence artificielle, en élargissant les avantages que cette technologie apporte à ce type de services.

Axion n’est pas seulement une réalisation technique, c’est aussi un symbole de la tendance croissante des fabricants de technologie à chercher des solutions propres. Microsoft et Amazon ont également annoncé leurs propres processeurs, et la concurrence est à son apogée. Dans un monde où l’IA est en constante expansion, Axion est la carte de Google pour continuer à faire partie de cette course.

Axion est plus qu’un processeur ; c’est un pas vers l’indépendance technologique et un signe que Google est prêt à prendre la tête de la prochaine génération de processeurs. La bataille pour l’avenir de l’informatique est en marche, et Axion est en première ligne. Il ne reste plus qu’à attendre la fin de l’année pour voir comment il se comportera dans les services où il sera intégré.