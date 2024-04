L’IA de Google Gemini arrivera sur les téléphones OPPO et OnePlus cette année

OnePlus et OPPO parient sur l’IA : Gemini fera partie de leurs téléphones mobiles d’ici 2024

Gemini atterrira sur les téléphones OnePlus et OPPO : voici le plan des deux entreprises pour intégrer l’IA dans leurs appareils

Lors du Google Cloud Next 2024, une énorme quantité de nouveautés en matière d’IA a été annoncée. Nous avons examiné les plus intéressantes ainsi que les annonces susceptibles de changer le secteur, comme c’est le cas du processeur Axion. En plus de toutes les annonces de la société de Mountain View, OPPO et OnePlus sont montés sur scène pour annoncer que Gemini atterrira sur leurs téléphones.

L’IA de Google fera partie des téléphones OPPO et OnePlus. C’est Nicole Zhang, directrice générale des produits d’IA, qui a annoncé cette nouveauté. Elle a également indiqué que plusieurs modèles d’IA générale ont déjà été implémentés sur plus de 10 millions d’utilisateurs de téléphones en Chine. Les appareils qui ont bénéficié de ces changements sont l’OPPO Find X7 et le OnePlus 12. Les plans ne s’arrêtent pas là et les intentions des deux entreprises pour l’avenir ont été exprimées.

Gemini atterrira sur les téléphones OPPO et OnePlus

Le plan dont Nicole Zhang a parlé consiste à faire en sorte que Gemini fasse partie des téléphones OnePlus et OPPO de manière à ce qu’il se sente comme une caractéristique native. Pour y parvenir, les deux sociétés suivront une feuille de route visant à rendre l’intégration complètement fluide.

La première chose qu’elles ont indiquée est le modèle qu’elles souhaitent intégrer dans leurs téléphones, . Les délais donnés ne sont pas exacts, mais on s’attend à ce que les caractéristiques de Gemini Ultra soient disponibles fin de cette année.

Parmi les changements qu’elles doivent apporter pour intégrer Gemini dans leurs téléphones, on trouve l’optimisation du matériel, du logiciel et de l’écosystème. OPPO et OnePlus s’engagent à faciliter autant que possible l’intégration de l’IA dans les appareils afin de générer des expériences basées sur cette technologie.

En réalité, OnePlus a annoncé il y a quelques jours que l’IA ferait partie de l’expérience photographique de ses appareils. Nous parlons de l’IA Eraser, ce modèle alimenté par AndesGPT permet aux utilisateurs de sélectionner et de supprimer rapidement et facilement les éléments indésirables de leurs images.

L’IA Eraser n’est que le début, OPPO et OnePlus développent un certain nombre d’expériences basées sur l’IA. Cependant, il faudra attendre pour les découvrir et surtout pour vérifier leur utilité et leur fonctionnalité. Pour l’instant, il est intéressant de voir comment Gemini sert de base pour les autres entreprises.