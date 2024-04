Apple permettra de réparer l’iPhone en utilisant des pièces de seconde main

Pendant des années, Apple a restreint l’utilisation de pièces d’occasion ou de seconde main lors de la réparation de ses appareils, grâce au processus connu sous le nom de « serialisation », par lequel Apple associe le numéro de série de l’appareil à réparer avec le composant qui va être installé. C’est pourquoi, parfois, en utilisant des pièces non officielles, certaines fonctionnalités des produits peuvent être perdues.

Maintenant, la société va effectuer un changement majeur à cet égard, en ouvrant la porte à l’utilisation de composants d’occasion pour la réparation de certains de ses produits. La société elle-même l’a annoncé sur son blog officiel de news, où elle explique qu’elle « permettra aux clients et aux fournisseurs de réparation indépendants d’utiliser des pièces d’occasion Apple dans les réparations. »

Dans un premier temps, seuls les modules de caméra, batterie et écran d’occasion pourront être utilisés dans les réparations, et à l’avenir, les composants liés aux systèmes de biométrie de l’iPhone seront également acceptés. La société assure qu’à l’origine de cette mesure se trouve une initiative liée à la durabilité.

« Au cours des deux dernières années, les équipes d’Apple ont innové dans la conception et la fabrication de produits pour offrir des réparations avec des pièces d’occasion Apple qui ne compromettent ni la sécurité ni la confidentialité des utilisateurs. Avec cette dernière extension de notre programme de réparations, nous sommes ravis d’ajouter encore plus d’options et de confort pour nos clients, tout en aidant à prolonger la durée de vie de nos produits et de leurs pièces. »