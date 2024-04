Samsung déploiera la mise à jour One UI 6.1 sur davantage d’anciens terminaux la semaine prochaine.

Une récente fuite du leaker Tarun Vats révèle que les Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A54 5G d’Europe, d’Asie, d’Inde et de Corée recevront la mise à jour vers One UI 6.1 la semaine prochaine.

La famille Galaxy S22 recevra sa dose de One UI 6.1 plus tôt que prévu

Lorsque Samsung a lancé les Galaxy S24 sur le marché, qui étaient fournis avec la nouvelle version de sa surcouche One UI 6.1, il a confirmé que cette nouvelle variante de son logiciel Android, qui se distingue par l’intégration des nouvelles fonctions d’IA de l’entreprise, serait également disponible sur les appareils des générations précédentes.

Une fois de plus, Samsung tient parole, car après avoir déployé la mise à jour vers One UI 6.1 sur les Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et la série Galaxy Tab S9 en début de mois, le géant coréen prévoit maintenant de le faire également la semaine prochaine sur d’autres téléphones encore plus anciens.

One UI 6.1 arrivera sur les Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A54 5G la semaine prochaine.

Comme nous le révèle le média SamMobile, récemment, le célèbre leaker Tarun Vats a publié un post sur X, l’ancien Twitter, dans lequel il révèle avoir découvert sur les serveurs de Samsung que les smartphones haut de gamme de 2022 et certains de milieu de gamme de 2023 seront très bientôt mis à jour vers One UI 6.1.

One UI 6.1 :: Les appareils suivants devraient être mis à jour dans la semaine à venir en Corée, Inde, Asie et Europe • Galaxy S22

• Galaxy Z Fold & Flip 4

One UI 6.1 :: Les appareils suivants devraient être mis à jour dans la semaine à venir en Corée, Inde, Asie et Europe • Galaxy S22

• Galaxy Z Fold & Flip 4

• A54 — Tarun Vats (@tarunvats33) 7 avril 2024

Ainsi, selon cette fuite, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A54 5G commenceront à recevoir la mise à jour vers One UI 6.1 la semaine prochaine.

Selon les informations de Vats, la mise à jour vers One UI 6.1 arrivera la semaine prochaine sur ces modèles de plusieurs régions du monde comme l’Europe, l’Asie, l’Inde et la Corée.

Cependant, vous devez savoir que la société coréenne a déjà confirmé que la variante de One UI 6.1 qui arrivera sur ces appareils ne comprendra pas Galaxy AI, l’ensemble de fonctionnalités améliorées par l’IA associées aux applications natives de Samsung, car ces fonctions ne seront libérées rétroactivement que sur les smartphones et tablettes haut de gamme de 2023.