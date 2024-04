Alerte astuce : vous pouvez économiser beaucoup de batterie et de données mobiles sur votre Xiaomi avec ce réglage simple

La consommation de la batterie est le plus grand inconvénient d’un smartphone, et à la fois les développeurs et les utilisateurs sont toujours à la recherche de moyens de gratter un peu d’énergie supplémentaire. Et si un téléphone portable a de nombreuses fonctions que vous ne connaissiez pas et qui vous permettront d’économiser un peu de batterie.

Je suis sûr que vous ne saviez pas que, même si vous éteignez les données mobiles de votre Xiaomi parce que vous êtes connecté à un point Wi-Fi, ces données restent actives en arrière-plan. Mais avec un simple réglage, vous pouvez couper cela, et vous économiserez à la fois des données mobiles et de l’énergie. Voici comment procéder:

Désactiver les données mobiles toujours actives sur MIUI / HyperOS

Le système d’exploitation lui-même indique que les données mobiles restent activées même lorsque le Wi-Fi est allumé pour « passer rapidement d’un réseau à l’autre », et que le téléphone ne soit jamais hors ligne en cas de défaillance du réseau Wi-Fi. Mais cela nuit énormément à l’autonomie de votre Xiaomi et n’est pas favorable à la batterie, alors nous allons le désactiver:

Activer les options de développement

Si vous n’avez pas activé les options de développement, faites ceci en premier:

Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO Cliquez sur la première section, « À propos du téléphone » Une fois là-dedans, recherchez la section « Version de MIUI / HyperOS » et appuyez plusieurs fois dessus jusqu’à ce qu’un message indiquant que les options de développement sont activées apparaisse. Si vous les aviez déjà activées, le système vous le signalera dès que vous aurez cliqué sur « À propos du téléphone »

Désactiver les données mobiles toujours actives