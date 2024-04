Google lance un guide pour t’aider à tirer le meilleur parti de Gemini

Avant de poser notre requête au chatbot, il est essentiel de fournir des détails sur la tâche, la personne, le contexte et le format dont nous avons besoin

Gemini est le modèle basé sur l’IA de Google

À ce stade, il ne doit pas rester beaucoup de personnes dans le monde qui n’aient pas encore entendu parler de ChatGPT, le système de chat basé sur l’intelligence artificielle qui a révolutionné le domaine de la technologie et de la communication en général. Cependant, d’autres entreprises ont également lancé leur propre modèle de langage avec l’IA, comme Gemini de Google, dont le chatbot s’appelle Bard.

Que vous ayez essayé l’un ou l’autre, vous vous êtes sûrement déjà trouvés perplexes face aux réponses fournies par les chatbots et avez décidé de poursuivre par vous-même. Cependant, êtes-vous sûr d’avoir structuré le message de manière efficace ? Probablement pas, car nous ne sommes pas vraiment des experts dans ce domaine novateur. C’est pourquoi Google vient de publier un guide pour vous aider à tirer le meilleur parti de Gemini.

Comme le rapporte Android Authority, il s’agit d’un manuel complet de 45 pages avec des conseils qui peuvent aider les utilisateurs moyens, bien qu’il ait été initialement créé spécifiquement pour les utilisateurs professionnels. Eh bien, la première recommandation de Google est que nous devons prendre en compte quatre critères lorsque nous réfléchissons à notre message :

Tâche : Que voulez-vous que l’IA fasse ? Résumer, changer le ton du message, etc. Personne : Qui êtes-vous ? Contexte : Donnez des détails sur le sujet en question. Format : Nombre de paragraphes, listes, puces, s’il y a une limite de caractères, etc.

Pour que vous compreniez mieux de quoi nous parlons, l’idée serait de formuler quelque chose comme ça. Le principe serait d’indiquer à Gemini quelle tâche (1) vous souhaitez qu’il accomplisse, qui dans cet exemple serait d’élaborer une réponse empathique par e-mail, comme vous pouvez le voir si vous faites défiler jusqu’à l’image traduite en espagnol. Ensuite, viendrait une brève présentation de la personne (2) qui écrit, dans ce cas elle dit être une représentante du service client.

Comme vous pouvez le voir, la partie la plus étendue du message est marquée en jaune. Il s’agit du contexte (3), la partie essentielle pour que Gemini nous comprenne, car c’est là que l’utilisateur doit fournir le plus de détails sur le sujet. Enfin, nous demandons à l’IA le format (4) dans lequel nous voulons qu’elle rédige, qui dans ce cas serait un paragraphe reconnaissant sa frustration et trois paragraphes avec des solutions possibles.

De plus, le manuel recommande que les indications soient rédigées de manière naturelle, avec « des pensées complètes en phrases complètes », de suivre tout résultat avec des indications, et que les utilisateurs doivent toujours vérifier les résultats pour garantir la clarté, la pertinence et la précision.

Enfin, Google offre quelques conseils supplémentaires aux utilisateurs de son chatbot. Par exemple, attribuer un rôle pour favoriser la créativité de Gemini, reformuler la question si les résultats ne répondent pas à vos attentes ou si vous pensez qu’ils pourraient être améliorés, et diviser les indications si vous souhaitez qu’il effectue plusieurs tâches liées. D’autre part, il est essentiel d’indiquer à Gemini le ton que vous souhaitez : formel, informel, technique, créatif, etc., car le message peut varier considérablement.