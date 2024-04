Est-il possible d’être fan de Xiaomi et d’avoir un iPhone ? Il suffit simplement d’installer ces applications pour gérer votre écosystème.

Diversification. C’est la clé aujourd’hui pour tout. Et Xiaomi aime tellement la pratiquer qu’il rend même ses applications mobiles compatibles avec d’autres systèmes d’exploitation que Android. Nous parlons d’iOS d’Apple et de son iPhone et iPad, qui peuvent également utiliser plusieurs applications développées par Xiaomi.

Vous avez un iPhone? Regardez toutes les applications que vous pouvez utiliser de Xiaomi, certaines sont indispensables si vous avez des appareils et/ou des dispositifs Xiaomi chez vous. Et le meilleur, c’est qu’elles sont toutes disponibles dans l’App Store, vous n’avez donc rien d’autre à faire que d’ouvrir ces liens que nous vous donnons ici et de les télécharger officiellement.

Mi Fitness

Si vous achetez une montre connectée Xiaomi ou Redmi ou un bracelet Smart Band, avoir Mi Fitness n’est pas optionnel, c’est obligatoire. L’application créée par Xiaomi pour ses dispositifs portables est celle qui vous offrira la meilleure compatibilité avec votre smartband ou montre intelligente Xiaomi. Vous pouvez utiliser l’application native Fitness d’iOS – en réalité, elles ont des connotations visuelles similaires dans leurs interfaces utilisateur -, mais en pratique, celle de Xiaomi est meilleure.

Mi Fitness n’est pas seulement destiné aux sports, mais à tout le monde, qu’ils les pratiquent ou non, car elle vous permet de suivre des données corporelles telles que votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil ou votre niveau de stress.

Télécharger Mi Fitness depuis l’App Store

Xiaomi Home

Une autre application absolument essentielle si vous possédez des appareils Xiaomi, l’application Xiaomi Home est celle à partir de laquelle vous pouvez contrôler tous les appareils Xiaomi / Redmi / Mijia de votre maison, en les utilisant depuis votre téléphone mobile jusqu’à la mise à jour de leur firmware.





Aparatos como la nevera, la lavadora, una Air Fryer, un robot de limpieza, un aire acondicionado, una Smart TV, un timbre con cámara o incluso la propia cama. Y lo mejor: Xiaomi Home funciona también en el Apple Watch.

Télécharger Xiaomi Home depuis l’App Store

Xiaomi Earbuds

Si vous avez des écouteurs Xiaomi au lieu des AirPods, ceux-ci ont également leur propre application. Lancée il y a seulement un an, Xiaomi Earbuds sert à associer, gérer et utiliser les modèles de la vaste gamme d’écouteurs Xiaomi et Redmi de l’entreprise. Vous pouvez mettre à jour le firmware, utiliser des fonctionnalités telles que la réduction du bruit ou la fonctionnalité toujours pratique pour les retrouver si vous en avez perdu un.





Télécharger Xiaomi Earbuds depuis l’App Store

Mi Store

Le site mi.com/es est l’adresse web qui permet d’accéder à la boutique officielle en ligne de Xiaomi en France, où vous pouvez acheter des smartphones, des tablettes, des robots de nettoyage et tous les produits disponibles de Xiaomi, POCO et Redmi en France. Et l’App Store a sa propre version d’application de cette boutique appelée Mi Store, au cas où vous ne voudriez pas utiliser la version en ligne depuis votre navigateur.





Télécharger Mi Store depuis l’App Store

Autres applications Xiaomi sur l’App Store

Il existe d’autres applications Xiaomi que vous pouvez télécharger depuis l’App Store, bien que le principal inconvénient soit qu’elles sont en chinois et que, dans certains cas, elles sont conçues pour fonctionner en Chine et non dans le reste du monde :





Haut-parleur Xiaomi

Le même type d’application que les précédentes, bien que les haut-parleurs intelligents Xiaomi et Redmi puissent être gérés depuis Xiaomi Home, la société leur a donné leur propre application, tout comme les écouteurs Earbuds.

Télécharger Haut-parleur Xiaomi depuis l’App Store

Migration des données

Une des meilleures et des plus utiles, si vous passez de l’iPhone à un smartphone Xiaomi, POCO ou Redmi, avec cette application, vous pouvez transférer toutes les données de votre ancien iPhone vers votre nouveau Xiaomi, mais le problème est qu’elle est conçue pour fonctionner avec les versions chinoises de MIUI et HyperOS.

Télécharger Migration des données depuis l’App Store

Guardian et Protection familiale

Deux applications distinctes, Guardian vous permet d’établir un contrôle parental sur l’iPhone grâce à cette application Xiaomi, pour savoir à tout moment où se trouve votre enfant avec son téléphone portable et ce qu’il en réalité. La Protection familiale sert également de contrôle parental pour l’iPhone, en s’étendant également à d’autres appareils pour savoir, par exemple, si votre enfant regarde la Smart TV.

Télécharger Guardian depuis l’App Store

Télécharger Protection familiale depuis l’App Store

Mi Autenticador

C’est dommage qu’il n’y ait pas de version occidentale de cette application, car elle est l’application Xiaomi pour authentifier par codes les systèmes de vérification en deux étapes que vous avez activés.

Télécharger Mi Autenticador depuis l’App Store

Xiaomi Youpin

Peut-être que Youpin vous est familier, car il s’agit de la boutique et de la plateforme de financement participatif à partir desquelles Xiaomi lance et met à l’essai ses nouveaux appareils ainsi que ceux d’autres marques et entreprises. C’est la même chose que de visiter le site Web de Youpin, mais sous forme d’application.

Télécharger Xiaomi Youpin depuis l’App Store

Source | Xataka Móvil