La DMA fonctionne : certains navigateurs peu connus commencent à gagner du terrain en Europe

Google n’est pas le seul moteur de recherche et la DMA permet aux utilisateurs de choisir le service de recherche qu’ils souhaitent utiliser

L’hégémonie de Google en danger : la DMA a permis à des navigateurs peu connus de croître de manière exponentielle

La loi sur les marchés numériques commence à porter ses fruits dans l’Union européenne. Cette nouvelle législation oblige les grandes entreprises à changer leur mode de fonctionnement. Récemment, nous avons vu les modifications apportées par WhatsApp à son service et il est maintenant révélé que des navigateurs peu connus ont commencé à gagner en popularité sur le marché avec une augmentation du nombre d’utilisateurs.

Jusqu’à présent, la concurrence entre les petits navigateurs et les géants comme Google se livrait une bataille avec un seul gagnant : l’entreprise de Mountain View sortait victorieuse. La loi sur les marchés numériques a changé cette situation en améliorant les conditions de concurrence, obligeant Google à offrir aux utilisateurs la possibilité de choisir le navigateur qu’ils souhaitent utiliser sur leurs téléphones Android.

Google n’est pas le seul moteur de recherche qui existe : la DMA ouvre les yeux des utilisateurs

Le marché des téléphones Android a été dominé par Google Chrome, un autre service de l’entreprise américaine qui, jusqu’à présent, semblait être intrinsèquement lié à l’utilisation de son système d’exploitation mobile. Comme Google souhaite continuer à opérer dans le cadre de l’Union européenne, il a dû s’adapter à cette nouvelle législation.

Les changements sont clairs, en réalité, tous les téléphones des utilisateurs Android afficheront une notification demandant aux utilisateurs de choisir le moteur de recherche et le navigateur, en plus de les informer des nouveaux résultats de recherche et de la politique de confidentialité récemment adoptée.

Quand bien même ces actions semblent minimes, elles portent leurs fruits. Selon les informations de Reuters, il est clair que des navigateurs peu connus ont commencé à gagner régulièrement un nombre croissant d’utilisateurs, atteignant des chiffres jamais vus jusqu’à présent.

Le navigateur Aloha a augmenté son nombre d’utilisateurs de 250% au cours du mois de mars de cette année. Aloha Browser était jusqu’à présent un moteur de recherche de seconde zone, très loin derrière Google ou d’autres options. La situation a radicalement changé avec l’application de la loi sur les marchés numériques.

Il n’est pas le seul navigateur à avoir gagné des utilisateurs : Vivaldi, Ecosia et Brave continuent de croître après la mise en œuvre de la réglementation. Il est clair que la loi sur les marchés numériques représente un changement substantiel pour les entreprises, mais le plus important est qu’elle permet aux utilisateurs de décider quel service utiliser.