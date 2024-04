Leica lance son nouveau smartphone Android avec un appareil photo de 1 pouce, mais vous ne pourrez pas l’acheter

LEICA vient de présenter son nouveau Leitz Phone, un téléphone qui est plus une caméra capable d’ouvrir des applications qu’autre chose et qui ne sera pas disponible dans le monde entier.

LEICA Leitz Phone 3.

Nous pensions déjà que LEICA allait nous priver de son lancement annuel de téléphone. Le premier de ses téléphones, le LEICA Leitz Phone, est arrivé en 2021 avec le plus grand capteur jamais vu sur un téléphone à l’époque. En 2022, le Leitz Phone 2 est arrivé, tout comme son prédécesseur, avec une forte sensation que nous étions plus en présence d’un appareil photo que d’un téléphone.

2023 est passé et nous n’avons pas eu de nouvelles, quand tout à coup en 2024, selon ce que nous raconte PetaPixel, le nouveau Leitz Phone 3 vient d’être présenté. Il ne diffère pas beaucoup de ses prédécesseurs en ce qui concerne la photographie (surtout si l’on considère que LEICA s’est fait un nom avec ses objectifs fantastiques au fil des décennies), mais il apporte une surprise désagréable.

LEICA Leitz Phone 3, toutes les informations

Le problème principal de ce Leitz Phone 3 de LEICA est qu’il ne sera disponible qu’au Japon. On peut supposer que dans le reste du monde, ces Leitz Phone n’ont pas aussi bien fonctionné que la société l’espérait, même en tant que fabricant alternatif par rapport aux plus grands, il est très difficile d’obtenir une part de marché autre que marginale; peu importe comment vous améliorez votre téléphone et certaines de ses caractéristiques. Il y a toute une série de projets qui ont échoué (ou qui sont restés le privilège d’une base de fans presque culte) pour cette raison.

Quoi qu’il en soit, le Leitz Phone 3 sera encore une fois plus un appareil photo qu’un téléphone. Il comportera le même capteur que nous avons déjà vu sur le Leitz Phone 2 : une taille d’un pouce et une résolution de 50 MP avec une ouverture équivalente à un objectif de 19 mm et une ouverture de f/1.9, ainsi qu’une technologie que LEICA a appelée Octa Phase Detection Autofocus. Le fabricant affirme que cette technologie offre une mise au point rapide et précise, même dans des conditions de faible luminosité.

Le capteur avant nous offre un capteur de 12 MP avec un angle de vue de 78 degrés et une ouverture de f/2.3. Selon LEICA, cet appareil photo permet d’obtenir des appels vidéo et des selfies de haute qualité.

Il y a des changements au niveau du design et de l’intérieur du téléphone. Le boîtier est recouvert de polyacrylique, que l’entreprise dit imiter parfaitement la sensation de tenir un appareil photo LEICA. Nous n’avons pas de données sur les dimensions du téléphone, mais nous savons qu’il pèse 209 grammes.

Tout cet ensemble est contrôlé par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, tout comme dans la génération précédente, on trouvait une puce Snapdragon 8 Gen 1. Nous supposons qu’ils choisissent des modèles plus anciens, en plus du fait que l’utilisateur ne remarquera pas de grandes différences de performances, pour des raisons économiques. Nous en avons déjà parlé précédemment.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un écran OLED IGZO de 6,6 pouces qui aura un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution de 2730 x 1260 pixels. La luminosité maximale est de 2 000 nits et la batterie a une capacité de 5 000 mAh. Nous n’avons pas de données sur la mémoire RAM, mais nous savons que le stockage interne est de 512 Go extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To.