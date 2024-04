Le realme GT Neo6 SE est officiel avec l’écran le plus lumineux jamais vu sur un téléphone mobile jusqu’à présent

Toutes les spécifications et les prix du dernier smartphone de realme, qui a été présenté aujourd’hui en Chine et dont la disponibilité mondiale est encore inconnue

Le realme GT Neo6 SE dans ses deux couleurs disponibles : vert et argent

Un an après le lancement du realme GT Neo5 SE, la version économique du realme GT Neo 5, le téléphone avec la charge la plus rapide du monde, la société chinoise vient de présenter son successeur. Découvrons le dernier appareil de realme : le GT Neo6 SE, un smartphone qui conserve la philosophie de la marque consistant à offrir des téléphones mobiles offrant un excellent rapport qualité-prix, et qui se distingue notamment par sa longue durée de vie de la batterie, son puissant processeur intégré et, surtout, par la clarté inégalée de son écran.

Il y a de nombreux aspects vraiment impressionnants du realme GT Neo6 SE, mais commençons par la pierre angulaire : son écran de 6 000 nits, un chiffre qui est certainement réservé aux contenus HDR ou aux scénarios spécifiques, mais qui est déjà devenu le plus lumineux de l’industrie. D’autre part, le panneau présente un écran de 6,78 pouces avec une technologie AMOLED, une résolution WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui prend en charge une fréquence d’échantillonnage tactile instantanée de 2500 Hz, il n’est donc pas en reste non plus sur d’autres aspects.

realme GT Neo6 SE : toutes les informations

realme GT Neo6 SE Caractéristiques Dimensions 162 x 75,1 x 8,6 mm

191 grammes Écran AMOLED de 6,78 pouces WQHD+ (2 780 x 1 264 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Capacité de réponse tactile de 360 Hz

Luminosité maximale de 6 000 nits

Verre Corning Gorilla Glass Victus 2 Processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 RAM 8, 12 ou 16 Go Stockage 256 ou 512 Go Système d’exploitation RealmeUI 5.0 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.88

8 MP ultra grand angle f/2.2

50 MP objectif téléobjectif + portrait f/2.6

Avant :

32 MP f/2.45 Batterie 5 500 mAh

Charge rapide de 100 W Connectivité 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.4

NFC

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Haut-parleurs stéréo

Deux microphones

IP65

Au cœur du realme GT Neo6 SE, on trouve un Snapdragon 7+ Gen 3, un processeur qui a été construit avec la même architecture et le même processus de fabrication que le fleuron de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3, présent dans certains des meilleurs smartphones actuels comme le Galaxy S24 Ultra ou le Xiaomi 14 Ultra. De plus, realme a intégré un grand système de dissipation de chaleur et des fonctionnalités pour des performances de jeu optimisées.

De plus, ce téléphone intelligent est livré avec le dernier système d’exploitation de Google, Android 14, avec la surcouche personnalisée realme UI 5.0, et un nouvel assistant Xiaobu qui offre des fonctionnalités alimentées par l’IA. Entre autres choses, les utilisateurs pourront profiter de la traduction en ligne, de la génération de contenu IA, d’un résumé des articles et des appels téléphoniques, et bien plus encore.

Enfin, mais non moins important, le GT Neo6 SE se distingue également en termes de batterie. Il a une capacité plus que généreuse de 5 500 mAh et prend en charge une charge rapide de 100 W, ce qui signifie que l’appareil sera rechargé à 50% en seulement 12 minutes. De plus, la marque affirme qu’il peut maintenir la santé de la batterie en parfait état pendant plus de quatre ans.

realme GT Neo6 SE : prix et disponibilité

Le nouveau realme GT Neo6 SE sera disponible en Chine à partir du mercredi 17 avril, où il sera proposé dans les deux couleurs attrayantes que nous avons vues, vert et argent, et sera accompagné d’écouteurs Buds Classic Edition 2 en cadeau. Voici le détail des prix de ses quatre variantes de stockage, à partir de 218 euros :