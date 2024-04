Nouveau Redmi Pad Pro avec version Harry Potter : une tablette de 12 pouces au meilleur prix du marché et son propre stylet actif

Plusieurs téléphones mobiles, des écouteurs et une tablette. Voici les nouveautés que Xiaomi vient de présenter en Chine ces dernières heures. Nous avons le Redmi Turbo 3, les écouteurs Xiaomi Open-Back Headphones au design curieux et la nouvelle Redmi Pad Pro, tous avec des éditions spéciales de l’univers Harry Potter tout aussi attrayantes.

Ce qui nous a particulièrement séduits, c’est la tablette, surtout dans son édition spéciale, un produit irrésistible non seulement pour les fans de Harry Potter, mais également pour ceux qui recherchent une tablette de milieu de gamme de grande taille à un prix très bas. Et avec son propre stylet.

Fiche technique de la Xiaomi Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro Écran LCD 12,1″

2560 x 1600

120 Hz

240 Hz de réponse tactile

Gorilla Glass 3 Dimensions et poids 280 x 181,85 x 7,53 mm.

571 g Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM 6 / 8 Go Stockage 128 / 256 Go Caméra frontale 8 MP Caméra arrière 8 MP Batterie 10 000 mAh

Charge rapide 33W Système d’exploitation Xiaomi HyperOS 1 basé sur Android 14 Connectivité Autres Quatre haut-parleurs

Xiaomi Redmi Pen Prix À partir de 196 euros (au taux de change)

La meilleure tablette Redmi au même prix

La troisième tablette lancée par la sous-marque Redmi est celle qui possède la plus grande taille et les meilleures performances. Avec un design épuré rappelant celui du premier Redmi Pad, le Redmi Pad Pro possède un grand écran LCD de 12,1 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 et un revêtement Gorilla Glass 3 pour résister, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, au cas où vous voudriez y jouer à PUBG ou Call of Duty.

Avec quatre haut-parleurs, un port USB C et une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires, le Redmi Pad Pro est équipé d’un puissant processeur Snapdragon 7S Gen 2. Vous pouvez le choisir avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 / 256 Go d’espace de stockage. Il dispose également d’une caméra frontale de 8 MP et d’une caméra arrière également de 8 MP.

Une tablette avec HyperOS

Avec une généreuse batterie de 10 000 mAh, le Redmi Pad Pro offre une charge rapide de 33W, et le meilleur, c’est qu’il ne vient pas avec MIUI 14, mais avec HyperOS 1 basé sur Android 14 directement. Ce que nous aimons, c’est que c’est la première des tablettes Redmi qui prend en charge le stylet actif Xiaomi Pen à deux boutons, avec le logo ‘REDMI’ inscrit dessus. Il est également livré avec un étui avec clavier pour transformer la tablette en ordinateur pour la bureautique.





Mais le meilleur est sans aucun doute l’édition spéciale Harry Potter, car elle est livrée non seulement avec un boîtier thématique bleu et doré, mais aussi avec plusieurs étuis thématiques, l’un d’entre eux étant une imitation de l’enveloppe scellée de Poudlard. Est-ce que cela arrivera en France ? Ces choses sont généralement exclusives au marché chinois et destinées à l’importation, mais il n’y a pas de mal à rêver…

Prix du Xiaomi Redmi Pad Pro

Disponible en gris, vert et dans l’édition spéciale Harry Potter mentionnée, nous ne savons pas encore si le nouveau Redmi Pad Pro sortira en France, mais étant donné que le Redmi Pad l’a fait, il est probable que celui-ci aussi.





Redmi Pad Pro 6 Go + 128 Go : 1 499 yuans, environ 196 euros au taux de change.

Redmi Pad Pro 8 Go + 128 Go : 1 599 yuans, environ 205 euros au taux de change.

Redmi Pad Pro 8 Go + 256 Go : 1 799 yuans, environ 231 euros au taux de change.

Redmi Pad Pro 8 Go + 256 Go édition Harry Potter : 2 299 yuans, environ 295 euros au taux de change.

Source | Xiaomi