Apple alerte les utilisateurs de 92 pays différents d’une menace de spyware

Apple a publié une déclaration destinée aux utilisateurs de 92 pays : leurs iPhone peuvent être victimes d’une attaque de spyware. La société de Cupertino a été rapide à avertir ses utilisateurs de cette situation, bien que la réception d’une telle alerte puisse être alarmante.

Pour essayer de rendre la situation plus facile à comprendre, Apple a mis à jour sa publication sur sa page de support où elle explique le fonctionnement de ce type de notifications. On peut y lire qu’Apple prend très au sérieux ces situations et, bien qu’ils ne puissent pas fournir de détails, il est recommandé de suivre les directives pour ces situations.

Les iPhone de 92 pays en alerte face à une attaque de spyware

La notification reçue sur les iPhone des utilisateurs appartenant à ces 92 pays indiquait ce qui suit:

Apple a détecté que vous êtes la cible d’une attaque de spyware mercenaire qui tente de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple -xxx-

Cette alerte est parvenue aux utilisateurs d’iPhone sous la forme d’une notification à 9 heures du soir en France le mercredi 10 avril 2024. La notification incluait également une série d’informations indiquant:

Il est probable que cette attaque soit spécifiquement dirigée contre vous en raison de votre identité ou de vos activités. Bien qu’il ne soit jamais possible d’atteindre une certitude absolue dans la détection de ce type d’attaques, Apple a une grande confiance en cet avertissement : veuillez le prendre au sérieux.

C’est toute l’information qu’Apple fournit concernant cette situation, l’identité des attaquants ou les territoires dans lesquels les utilisateurs ont reçu cette notification n’ont pas été révélés. En réalité, la société de Cupertino maintient toute cette situation en secret absolu.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple est confrontée à une situation de cette envergure, la société affirme que ces avertissements se reproduisent depuis 2021 et a informé les utilisateurs de plus de 150 pays lorsque leur sécurité a été compromise.

Le tableau n’est pas désespéré, mais il est surprenant de voir comment ces situations et attaques se déroulent. Il est clair qu’Apple veillera sur ses utilisateurs, mais cela ne signifie pas que la situation ne se reproduira pas. Pour l’instant, la seule chose à faire est d’attendre de voir comment cette situation sera résolue.