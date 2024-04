Il était temps que Xiaomi fasse ce que les autres ne font pas, lancer des écouteurs Bluetooth TWS qui ne tombent pas pendant la course

C’est vrai que le catalogue des écouteurs sans fil de Xiaomi regorge d’options de toutes sortes, mais peut-être que beaucoup d’utilisateurs avaient besoin d’un modèle avec une qualité audio haute fidélité spécialement conçu pour pouvoir faire du sport sans qu’ils ne tombent lorsque nous nous entraînons intensément.

C’est pourquoi, la marque asiatique vient de nous présenter ses nouveaux Xiaomi Open-Back Headphones, des écouteurs sportifs qui se fixent à notre oreille pour qu’ils ne bougent pas dans ce genre de situations et qui, de plus, ont un prix de seulement 649 yuans, soit environ 84 euros. Pour le moment, leur disponibilité au niveau mondial n’a pas été confirmée, mais nous resterons attentifs car il s’agit d’un modèle extrêmement intéressant.

Il était temps de pouvoir avoir des écouteurs Bluetooth avec une adhérence parfaite

Comme vous pouvez le voir sur leurs images officielles, ces nouveaux Xiaomi Open-Back Headphones ont un format identique à celui que l’on trouve dans la plupart des écouteurs TWS du marché, c’est-à-dire un boîtier de charge qui offre une autonomie allant jusqu’à 38,5 heures avec des écouteurs aimantés et qui peut être rechargé via USB-C.

Si nous les sortons de leur boîtier, les écouteurs peuvent nous offrir jusqu’à 7,5 heures de lecture de musique avec une seule charge et, comme on pouvait s’y attendre, ils sont certifiés IP54 pour être tranquilles face à l’eau et à la poussière. Mais sans aucun doute, c’est le design qui attire le plus l’attention d’un produit spécialement conçu pour que nous puissions les porter sans qu’ils ne puissent tomber à aucun moment.

En effet, ce modèle intègre de petites pattes recouvertes de silicone liquide de haute qualité qui se placent derrière notre oreille afin d’obtenir une adhérence impeccable à tout moment. De plus, les écouteurs ne s’insèrent pas complètement dans notre oreille afin que nous puissions continuer à entendre tout ce qui se passe autour de nous, ce qui améliorera grandement notre confort.





Enfin, il convient également de souligner d’autres aspects tels que le système antifuite qui empêchera les autres personnes d’entendre la musique que nous écoutons, la compatibilité avec le codec LHDC haute fidélité ainsi que des pilotes dynamiques de grande taille et, en prime, nous pourrons également les ajuster depuis l’application Xiaomi Earbuds tout en profitant de la certification Hi-Res Audio Wireless pour une qualité sonore incroyable.

Prix et disponibilité des nouveaux Xiaomi Open-Back Headphones

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, les nouveaux Xiaomi Open-Back Headphones sont déjà disponibles sur le marché chinois au prix de 649 yuans, soit environ 84 euros. Pour le moment, leur arrivée en France et dans d’autres pays n’a pas été confirmée, mais il faudra les surveiller car il s’agit d’un modèle qui n’était pas présent dans le catalogue et qui présente une qualité générale de premier ordre.

Plus d’informations | Xiaomi China