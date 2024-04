Grandes nouvelles : à partir de maintenant, vous pouvez utiliser l’IA de Google gratuitement sur votre téléphone mobile Xiaomi, bien que, oui, sous certaines conditions

Parfois, certaines fonctions qui étaient auparavant payantes deviennent complètement gratuites et, heureusement, ce fut l’un de ces moments. En effet, Google vient d’annoncer que les fonctionnalités d’IA de Google Photos seront bientôt entièrement gratuites pour tout téléphone utilisant le système d’exploitation Android, sans avoir besoin d’utiliser un Google Pixel au quotidien.

Dans ce cas, l’entreprise américaine a annoncé que les fonctionnalités d’éclairage de portrait et d’outil de mise au point seront illimitées dans leur utilisation, tandis que l’éditeur magique fournira un maximum de dix éditions par mois. Tout cela sera effectif à partir du 15 mai prochain avec les téléphones compatibles avec ces outils, qui devront répondre à certaines exigences.

L’IA de Google Photos, gratuite pour tous

Dans ce cas, tant que vous souhaitez profiter de ces nouvelles fonctionnalités, vous devrez posséder un téléphone Android avec au moins Android 8.0 ou supérieur, 3 Go de RAM ou plus et un système 64 bits, sinon vous ne pourrez pas utiliser efficacement tous les outils gratuits que Google nous offre à partir de maintenant.

Comme l’a indiqué la société elle-même, tous les outils qui exigeaient jusqu’à présent un abonnement payant ou l’achat d’un Google Pixel pourront être utilisés par n’importe quel utilisateur, bien qu’avec certaines limitations que vous devez connaître :

Borrador mágico: gratuit et sans limite

gratuit et sans limite Luz de retrato: gratuit et sans limite

gratuit et sans limite Herramienta de enfoque: gratuit et sans limite

gratuit et sans limite Editor mágico: dix éditions gratuites par mois. Si vous possédez un Google Pixel ou un forfait de 2 To sur Google Photos, cela restera illimité

Donc, vous voyez que la nouvelle ne peut pas être meilleure pour tous ceux d’entre nous qui utilisons un téléphone Android au quotidien et qui voulons profiter de ces fonctions offertes par Google et qui ont un énorme potentiel. Maintenant, il suffit d’attendre jusqu’au 15 mai 2024 pour que le changement soit effectif, alors espérons que le temps passera rapidement pour en profiter sur nos téléphones Xiaomi.

Plus d’informations | Google