Safari sera une autre des applications bénéficiant de l’IA d’iOS 18

Un nouvel assistant de navigation Web alimenté par IA pourrait arriver sur Safari

Safari aura également des fonctionnalités d’IA dans iOS 18

Il est de notoriété publique qu’avec iOS 18, de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle seront introduites sur l’iPhone. Certaines des applications qui pourraient en bénéficier seraient Apple Music, Messages ou les outils faisant partie de la suite iWork. Récemment, il a été révélé qu’une autre application qui pourrait en bénéficier serait Safari.

En effet, selon une nouvelle rumeur, le navigateur d’Apple pourrait intégrer un assistant de navigation alimenté par IA. Cela avait déjà été évoqué, car l’équipe d’intelligence artificielle de l’entreprise travaille activement à l’amélioration de la navigation sur ses appareils.

Recherche basée sur des moteurs d’intelligence artificielle ?

Comme l’indique Nicolás Álvarez sur son profil personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Apple travaillerait à l’intégration d’un assistant de navigation web alimenté par IA sur Safari, accompagné d’un élément de recherche visuelle chiffrée dans iOS 18.

Il semblerait donc que dans iOS 18, les utilisateurs pourront bénéficier d’un assistant de navigation Web basé sur l’intelligence artificielle sur Safari, ainsi que d’un système de recherche visuelle chiffrée. Ces deux fonctionnalités seraient mises en œuvre dans Private Relay, qui est le système au sein d’iCloud+ qui nous permet de masquer notre adresse IP.

Cela signifie qu’il est possible que si ce nouvel assistant fait partie de Private Relay, il soit nécessaire d’être abonné à iCloud+ pour en bénéficier. Il existe différents plans en fonction de l’espace de stockage souhaité, mais le moins cher est à 0,99 euros par mois pour 50 Go de stockage.

Bien que nous ne connaissions pas encore le fonctionnement de ce nouvel assistant alimenté par IA, il est très probable que les règles du jeu changent sur Safari. Il est possible que cet assistant nous aide à chercher des choses, tout comme le fait Perplexity, via des moteurs de recherche alimentés par IA et non pas par mots-clés.

