Ces 4 Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android d’avril

Samsung continue de mettre à jour les meilleurs appareils de son catalogue, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois d’avril 2024, après avoir déployé cette mise à jour sur les Galaxy S24 et les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, c’est maintenant au tour d’.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour de sécurité d’avril sur les Samsung Galaxy Z Fold 4 aux États-Unis et sur les Galaxy S21 en Union européenne.

Le patch de sécurité d’avril 2024 arrive sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et la série Galaxy S21

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2024 sur les Samsung Galaxy Z Fold4 aux États-Unis avec la version du firmware F936U1UES4EXD1 et sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra du continent européen avec les numéros de compilation G991BXXSAFXCL, G996BXXSAFXCL et G998BXXSAFXCL.

Pour ces quatre Galaxy haut de gamme, cette nouvelle mise à jour de sécurité comprend le patch de sécurité d’avril 2024, qui corrige plus d’une quarantaine de problèmes de sécurité et de confidentialité, résout quelques erreurs générales découvertes dans les versions précédentes de One UI et améliore les performances et la stabilité des quatre appareils.

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold4 sur le marché au milieu de l’année 2022 avec Android 12L à bord, puis l’a mis à jour vers One UI 5.0 avec Android 13, à la fin de l’année 2023 ils ont reçu Android 14 avec One UI 6.0 et il est prévu qu’ils soient mis à jour vers One UI 6.1 avec Galaxy AI au cours des prochains mois.

Quant aux Samsung Galaxy S21, ils sont arrivés sur le marché au début de l’année 2021 avec Android 11 à bord, à la fin de cette même année, ils ont été mis à jour vers Android 12, un an plus tard, ils ont reçu la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5, à la fin de l’année dernière, ils ont été mis à jour vers Android 14 avec One UI 6 et devraient recevoir One UI 6.1 avant la fin du deuxième trimestre de l’année.

Si vous possédez l’un de ces 4 Samsung Galaxy dans l’une des régions mentionnées précédemment et voulez vérifier si vous avez déjà reçu ce nouveau firmware, vous devez simplement accéder à la rubrique Paramètres de votre smartphone et aller à la rubrique Mise à jour logicielle.

De plus, une fois que vous l’avez disponible sur le Galaxy Z Fold4 ou l’un des trois Galaxy S21, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec le dernier patch de sécurité Android.