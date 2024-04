Ce que nous aimerions que Xiaomi présente en 2024

2024 a commencé avec une grande force pour Xiaomi, qui au premier trimestre a étendu son nouveau système d’exploitation HyperOS à une grande partie de sa gamme de téléphones mobiles et de tablettes, et présente déjà d’autres appareils qui l’ont préinstallé en usine. De plus, la voiture Xiaomi SU7, son initiative la plus ambitieuse depuis sa création.

Nous sommes en avril, dans la première moitié de l’année. Une année 2024 où nous regardons ce qui existe déjà et ce qui n’existe pas encore, et nous compilons une liste de choses que nous aimerions voir en France/Occident, ainsi qu’une petite « wishlist » de ce que nous aimerions. Voici ce que nous aimerions, nous qui faisons partie du monde Xiaomi, et vous, chers lecteurs? Qu’aimeriez-vous voir de la part de Xiaomi en 2024?

Ce que Samuel Fernández aimerait que Xiaomi présente en 2024

Le catalogue de produits de Xiaomi ne cesse de s’agrandir d’une saison à l’autre, bien que la grande majorité d’entre eux ne parviennent pas jusqu’à notre pays. J’aimerais voir une plus grande gamme d’appareils électroménagers ici, comme leurs téléviseurs S Pro ou leur gamme interminable de produits pour domotiser une maison. Mais je laisserai cela à mes collègues et je me concentrerai sur les produits que je pense que Xiaomi ferait bien de fabriquer. De préférence en 2024, bien sûr, mais ce serait beaucoup demander.

En tant qu’utilisateur intensif de musique sans fil, je regrette que Xiaomi n’ait pas des écouteurs Bluetooth haut de gamme. Peut-être dans le style des AirPods Max, mais de préférence avec un prix similaire aux écouteurs XM de Sony. J’ai des XM2 qui sont merveilleux et j’aimerais beaucoup avoir une alternative de qualité (et avec cette annulation du bruit) de la part de Xiaomi. Et oui, de préférence disponible en France.

Un Xiaomi Deck et un écosystème plus vaste en France

Un autre produit qui me manque dans le catalogue de Xiaomi est une console de jeux. Mais pas n’importe quelle console, je ne pense pas que Xiaomi veuille concurrencer Sony, Microsoft ou Nintendo. Mais ce serait très bien d’avoir une console portable compatible à la fois avec les jeux Android et les jeux Windows. En d’autres termes, que Xiaomi ait sa propre Steam Deck mais qu’elle soit également compatible avec les jeux Android. Peut-être avec un système d’exploitation à double démarrage ou quelque chose du genre. Je pense que ce serait un produit extrêmement intéressant.

Et enfin, j’espère que Xiaomi développera un écosystème plus complet d’enceintes connectées avec Google Home ou Alexa. En France, nous n’avons eu qu’une version de ces enceintes et j’aimerais beaucoup avoir la variété dont jouissent les utilisateurs de Google (dont je fais partie avec plusieurs Nest Mini et un Nest Audio) et d’Amazon. Contrôlables depuis l’application Mi Home, bien sûr, et de préférence compatible avec Matter. Ce serait génial d’avoir un tel écosystème dans le catalogue de Xiaomi.

Ce que Daniel Vega aimerait que Xiaomi présente en 2024

Le premier smartphone pliable Xiaomi en France

Présenté l’été dernier en Chine, ce n’est qu’en mars 2024, il y a un mois, que la grande nouvelle est tombée : le Xiaomi Mix Fold 3 est apparu sur le site global de Xiaomi, ce qui signifie que le téléphone sera commercialisé en dehors du marché asiatique, étant le premier smartphone pliable de la marque à le faire.

Et comment ne pas avoir envie de l’avoir, car il s’agit d’un téléphone avec HyperOS qui, lorsqu’il est fermé, offre un écran FullHD+ de 6,56 pouces, mais qui, lorsqu’il est déplié, présente un écran 3K de 8,03 pouces, ce qui en réalité essentiellement une tablette une fois ouvert. De plus, il est très puissant avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM et un module photo spectaculaire.

Pour l’instant, la seule chose que nous savons sur l’appareil, c’est que Xiaomi n’a pas confirmé s’il sera disponible en France ni le prix auquel il sera vendu une fois mis en vente. Il faut donc être un peu patients à ce sujet et voir si la marque se prononce au cours des prochaines semaines. Mais voir le premier téléphone pliable de Xiaomi en Occident rivaliser avec le Fold et le Flip de Samsung nous donne beaucoup d’espoir.

Ce que César Otero aimerait que Xiaomi présente en 2024

L’ordinateur portable le plus puissant de Xiaomi

L’envie suscitée par l’écosystème Xiaomi en Chine est maximale, car vous pouvez littéralement domotiser toute votre maison, de la porte d’entrée à la salle de bain en passant par toutes les pièces de la maison. Mais si nous demandons à Xiaomi France de lancer quelque chose, j’adorerais voir les équipements gaming qu’ils ont présentés en Chine ces derniers mois.

J’ai été impressionné dès le début du mois de mars lorsque cela a été confirmé, et je veux toujours le tester en profondeur pour voir ses performances. Le Xiaomi Redmi G Pro 2024 est tout simplement l’ordinateur portable le plus puissant jamais lancé par Xiaomi. Il s’agit d’un ordinateur portable avec un processeur I9, une carte graphique RTX 4060 et un écran 2.5K de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz. Avec cette bête, vous pouvez jouer confortablement avec des configurations exigeantes telles que 4K + 60 ips + Ray Tracing. Mais pas à des jeux datant de plusieurs années comme The Witcher 3 ou Batman: Arkham Knight, mais plutôt à des jeux tels que Uncharted 4, Horizon, Call of Duty MW3, Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy.

Arrivera-t-il en Occident? D’une part, c’est compliqué car cela fait longtemps que Xiaomi ne lance pas ses ordinateurs portables en Europe. D’un autre côté, ce Redmi G Pro 2024 pourrait être une bonne option pour retrouver des ordinateurs Xiaomi en France.

Un moniteur pour profiter de Steam au maximum

Poursuivant sur le thème du gaming, juste avant le week-end de Pâques, Xiaomi a présenté un nouvel écran d’ordinateur, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34, un grand écran courbé spécialement conçu pour le gaming. Il s’agit d’un écran panoramique de 34 pouces LCD IPS avec une résolution WQHD 2K et un temps de réponse de seulement 1 ms. Tout comme l’ordinateur portable, il est difficile de dire s’il sortira, mais nous avons hâte de le voir et de tester son taux de rafraîchissement de 180 Hz.