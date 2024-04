iPhone 16 : voici les 7 couleurs dans lesquelles ils arriveraient

Blanc et violet comme principales nouveautés

Les possibles couleurs fuitées pour l’iPhone 16

Nous connaissons pratiquement tout sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Mais nous en savons un peu plus maintenant grâce à une nouvelle fuite qui vient d’être révélée et qui affirme que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus seront disponibles en sept couleurs différentes. Deux de plus que les iPhone 15.

L’information a été partagée par le fuiteur Fixed focus digital sur Weibo, qui affirme que l’iPhone 16 Plus sera disponible en sept couleurs différentes. Nous supposons que la même chose se produira avec l’iPhone 16 de 6,1 pouces, bien que la fuite ne se concentre que sur le modèle Plus de 6,7 pouces.

Bleu, rose, jaune, vert, noir, blanc et violet

Cette rumeur partage avec nous les couleurs dans lesquelles l’iPhone 16 Plus sera disponible et les compare avec celles des iPhone 15 Plus. Si cette information est correcte, nous verrons deux nouvelles couleurs qui ne font pas encore partie de la gamme actuelle. Voici la liste complète :

Bleu.

Rose.

Jaune.

Vert.

Noir.

Blanc.

Violet.

Le fuiteur n’a pas fourni plus de contexte que le nom du modèle, donc il n’est pas clair si les supposées options de couleur sont exclusives uniquement pour l’ensemble ou en partie de l’iPhone 16 Plus, ou si elles sont disponibles pour l’iPhone 16 ainsi que pour son équivalent plus grand. Étant donné que l’on s’attend à ce que les deux modèles soient identiques, à part leur différence de taille, cette dernière possibilité semble plus probable.

Rappelons que l’on prévoit également pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus une nouvelle vue de la caméra arrière avec les objectifs disposés verticalement pour enregistrer des vidéos spatiales pour le Vision Pro, une puce A18, des écrans de 6,1 et 6,7 pouces et les nouvelles couleurs qui seraient bleu, rose, jaune, vert, noir, blanc et violet.

En résumé :