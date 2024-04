Sony ULT POWER SOUND: la nouvelle gamme de produits audio de Sony débute avec 4 appareils différents

Sony a présenté sa nouvelle gamme de haut-parleurs et d’écouteurs, conçus pour les amateurs de musique urbaine

Le haut-parleur portable ULT Field 7

Sony propose une nouvelle gamme d’appareils audio. Son nom est ULT POWER SOUND et a été conçue pour séduire les amateurs de musique qui recherchent un profil audio adapté aux sons du moment, en mettant l’accent sur les basses. La société a lancé cette nouvelle famille avec un total de quatre modèles différents : trois haut-parleurs et des écouteurs.

ULT Wear : des écouteurs circum-auriculaires avec des basses profondes

Les ULT Wear sont des écouteurs circum-auriculaires au design inspiré des Sony WH-1000XM5, le fleuron actuel de la société nippone. Ils sont dotés d’un format pliable, de coussinets doux et d’un espace supplémentaire autour des oreilles pour offrir un maximum de confort. Ils sont disponibles en trois couleurs différentes : blanc, noir et gris forêt.

Leur système audio est alimenté par le processeur V1 de Sony, le même que celui de la série de casques 1000X. De plus, leur diaphragme a été spécialement conçu pour offrir une expérience sonore dans laquelle les basses fréquences sont mises en avant.

À cet égard, les écouteurs sont équipés du bouton ULT, qui permet de passer du mode ULT1 à basses fréquences profondes, au mode ULT2 avec des basses encore plus puissantes.

Ils sont vendus au prix de 199 euros et seront disponibles dès ce mois d’avril.

ULT Field 1 et ULT Field 7 : des haut-parleurs sans fil résistants à l’eau offrant un son de première qualité

Sony a également présenté son **duo d’écouteurs portables sans fil, les ULT Field 1 et Field 7, tous deux équipés du système ULT POWER SOUND avec un bouton physique permettant de changer de mode.

Les deux modèles sont résistants à l’eau avec une certification IPX7, ils peuvent donc être utilisés près de l’eau sans craindre les éclaboussures. Ils intègrent tous deux des effets lumineux, et la version la plus grande dispose même d’une entrée karaoké et guitare.

Ils sont également compatibles avec les systèmes audio 360 Party Sound et 360 Party Light, qui permettent de synchroniser le son à l’aide de plusieurs haut-parleurs pour créer une expérience totalement immersive. Dans le cas de l’ULT Field 7, il est même possible de connecter jusqu’à 100 haut-parleurs compatibles simultanément.

Le prix dépend du modèle choisi. L’ULT Field 1 est vendu au prix de 140 euros, tandis que le modèle plus grand coûte 450 euros. Les deux seront disponibles à partir d’avril.

ULT Tower 10 : le cauchemar de vos voisins

ULT Tower 10 est le choix le plus puissant de Sony dans sa nouvelle gamme d’appareils. Il s’agit d’une tour impressionnante qui offre une expérience sonore digne d’un club de musique, grâce à son système de détection automatique du bruit capable de modifier automatiquement les paramètres sonores. De plus, elle est dotée d’effets lumineux et permet de synchroniser la musique avec jusqu’à 100 haut-parleurs différents grâce au système Party Connect.

Dans ce cas, le prix de l’appareil s’élève à 1200 euros. Il sera disponible dès ce mois d’avril au prix de 1200 euros.