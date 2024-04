Je démolirais un mur chez moi pour pouvoir accueillir ce mastodonte de téléviseur gaming Xiaomi de 100 pouces et 240 Hz

Ni 55, ni 75, ni même 90. 100, nous le répétons, 100 pouces est la taille du nouveau téléviseur de Xiaomi et Redmi, une Smart TV conçue non seulement pour regarder des films tels que Dune de Villeneuve ou Barbenheimmer de la manière la plus immersive possible, mais aussi pour le gaming, car elle est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement colossal de jusqu’à 240 Hz, tout comme un moniteur premium pour les joueurs de PC.

Appelée Xiaomi Redmi MAX, ce grand écran est le rêve de tout joueur : il est géant, il est 4K, il convient au cinéma et aux jeux et en plus, il a un prix absolument fou qui confirme une fois de plus l’envie que le marché chinois nous procure.

Xiaomi Red MAX, la Smart TV de 100 pouces et 240Hz

Avec un design aux trois marges pratiquement inexistantes et une quatrième très fine, le Redmi MAX mesure environ 2,2 mètres de large, 1,2 mètre de long et pèse 63 kg, y compris dans sa conception deux pieds latéraux – donc vous aurez besoin d’un meuble aussi long que la TV elle-même si vous ne la suspendez pas au mur. Le téléviseur a une résolution 4K et un panneau rétroéclairé, avec un niveau de luminosité maximum de 700 nits, un chiffre assez bon pour les environnements intérieurs.

Avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un chiffre énorme qui vous donne déjà un avantage dans les jeux en ligne, sa véritable perle est le soi-disant « mode compétitif » de Xiaomi, qui permet d’atteindre une fréquence de rafraîchissement du panneau de 240 Hz, ce qui peut représenter un avantage énorme dans une partie en ligne de Valorant ou CoD.

Une Smart TV avec HyperOS

Le nouveau téléviseur de Xiaomi fonctionne parfaitement avec les appareils HyperOS et dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il est également compatible avec la norme Wi-Fi 6. Le téléviseur est alimenté par une puce composée de processeurs Cortex A73 quadruple cœur. En ce qui concerne la connectivité, il dispose des éléments suivants :

3 ports HDMI

2 ports USB

1 port Ethernet





Cette Smart TV est compatible avec Dolby Atmos et Dolby Vision, ainsi qu’avec HDR10+. De plus, elle dispose de deux haut-parleurs intégrés de 15 W. Et en termes de prix, le Redmi MAX est vendu en Chine pour 8 999 yuans, soit environ 1 157 euros, un prix qui est une folie étant donné qu’il s’agit d’une TV de 100 pouces qui peut également être utilisée comme moniteur de jeu 4K de 144 Hz à 240 Hz.

Arrivera-t-il en Europe ? Nous avons déjà commencé à allumer les bougies au cas où.

Via | Weibo Redmi