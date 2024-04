Toutes les nouveautés de l’IA annoncées par Google lors de Cloud Next 2024.

Google Cloud Next 2024 a apporté une multitude de nouveautés dans le domaine de l’IA : voici les plus importantes

Le Cloud Next 2024 de Google a apporté de nombreuses nouveautés dans le domaine de l’IA. La société américaine travaille depuis longtemps sur différentes solutions, applications et équipes destinées à améliorer le développement de l’IA et à renforcer l’utilité de cette technologie qui est sur toutes les lèvres. Nous allons voir toutes les nouveautés annoncées lors du Cloud Next 2024 concernant l’IA proposées par Google.

L’édition 2024 a été marquée par les avancées et les lancements réalisés par Google ces derniers mois. C’est pourquoi la majorité des annonces font référence à des produits ou services faisant partie du portefeuille de Google, bien que des innovations aient également été présentées pour surprendre le secteur, comme c’est le cas d’un processeur ARM. Ne nous précipitons pas, commençons donc.

Toutes les annonces faites par Google sont consultables dans la publication officielle résumant le Cloud Next 2024. De plus, la présentation ainsi que toutes les annonces réalisées par Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, peuvent être visionnées et concernent les nouveautés introduites depuis le dernier Cloud Next qui a eu lieu il y a huit mois.

La liste complète de toutes les annonces est la suivante :

Amélioration de l’architecture du superordinateur d’IA Hypercomputer : combinaison de matériel optimisé, de frameworks et de logiciels open-source pour permettre aux entreprises et aux développeurs d’obtenir de meilleurs résultats. Au niveau matériel, le Cloud TPU v5p et le A3 Mega VM avec la technologie GPU NVIDIA H100 Tensor Core ont été optimisés. Le stockage a également été amélioré grâce à Hyperdisk ML.

: combinaison de matériel optimisé, de frameworks et de logiciels open-source pour permettre aux entreprises et aux développeurs d’obtenir de meilleurs résultats. Au niveau matériel, le Cloud TPU v5p et le A3 Mega VM avec la technologie GPU NVIDIA H100 Tensor Core ont été optimisés. Le stockage a également été amélioré grâce à Hyperdisk ML. Gemini 1.5 Pro : la nouvelle version propose deux tailles de fenêtres contextuelles : 128 000 et 1 million de tokens. Désormais, l’IA de Google sera capable de traiter à la fois des fichiers audio et des vidéos contenant de l’audio. Les fichiers pris en charge peuvent avoir une durée allant jusqu’à 1 heure de vidéo, 11 heures d’audio, 30 000 lignes de code ou 700 000 mots.

: la nouvelle version propose deux tailles de fenêtres contextuelles : 128 000 et 1 million de tokens. Désormais, l’IA de Google sera capable de traiter à la fois des fichiers audio et des vidéos contenant de l’audio. Les fichiers pris en charge peuvent avoir une durée allant jusqu’à 1 heure de vidéo, 11 heures d’audio, 30 000 lignes de code ou 700 000 mots. Claude 3 : tous les clients de Vertex AI peuvent désormais accéder à la dernière génération des modèles d’Anthropic.

: tous les clients de Vertex AI peuvent désormais accéder à la dernière génération des modèles d’Anthropic. Image 2.0 : la nouvelle version de l’IA générateur d’images de Google est maintenant disponible. Parmi ses améliorations, on retrouve la création plus efficace et efficace d’images, la possibilité de créer des GIF et la possibilité d’inclure des angles et des mouvements de caméra qui conservent la perspective.

: la nouvelle version de l’IA générateur d’images de Google est maintenant disponible. Parmi ses améliorations, on retrouve la création plus efficace et efficace d’images, la possibilité de créer des GIF et la possibilité d’inclure des angles et des mouvements de caméra qui conservent la perspective. CodeGemma : Gemma est une collection de modèles avancés, légers et open-source développés en utilisant les mêmes recherches et technologies que celles utilisées pour créer les modèles Gemini. Une version optimisée de Gemma, appelée CodeGemma, est maintenant disponible sur Vertex AI pour aider à la génération de code.

: Gemma est une collection de modèles avancés, légers et open-source développés en utilisant les mêmes recherches et technologies que celles utilisées pour créer les modèles Gemini. Une version optimisée de Gemma, appelée CodeGemma, est maintenant disponible sur Vertex AI pour aider à la génération de code. Marque d’eau numérique : cette fonctionnalité accompagne Image 2.0 et est destinée à être utile pour les images générées par IA.

: cette fonctionnalité accompagne Image 2.0 et est destinée à être utile pour les images générées par IA. Google Vids : Google a lancé cet outil pour générer des vidéos dans un environnement professionnel, il sera intégré à Workspace pour aider les professionnels et les entreprises.

: Google a lancé cet outil pour générer des vidéos dans un environnement professionnel, il sera intégré à Workspace pour aider les professionnels et les entreprises. Google Axion : il s’agit du premier processeur sur mesure basé sur ARM conçu pour les centres de données, offrant jusqu’à 50 % de performances supérieures et une efficacité énergétique jusqu’à 60 % meilleure.

Google a clairement indiqué que les avancées en matière d’intelligence artificielle seront à prendre en compte à l’avenir, les différents produits et services que la société a entre les mains continueront de se mettre à jour et de s’améliorer au fil du temps.