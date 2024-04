iPadOS 17.5 fait référence aux nouveaux écrans des nouveaux iPad Pro

Le firmware des écrans des nouveaux iPad Pro a été trouvé dans la dernière version bêta d’iPadOS 17.5

Les nouveaux iPad Pro auront des écrans OLED

Les prochains iPad Pro de 11 et 12,9 pouces pourraient être lancés lors de la deuxième semaine de mai, si les rumeurs s’avèrent véridiques. Ces iPad Pro promettent d’être la plus grande mise à jour à ce jour, avec l’ajout de panneaux OLED, d’un processeur M3 et de nouveaux accessoires. La dernière bêta d’iPadOS 17.5 semble confirmer cette information.

Ce n’est pas la première fois que les nouveaux iPad Pro sont mentionnés dans le code des versions bêta d’iOS et d’iPadOS. Par le passé, il a également été découvert un changement de position de la caméra frontale et la possibilité que le Apple Pencil 3 soit compatible avec la fonction Rechercher des appareils Apple.

Les nouveaux iPad Pro auront un écran OLED : la bêta d’iPadOS 17.5 me l’a confirmé

Le média spécialisé dans Apple, 9to5mac, a découvert des références aux nouveaux iPad Pro dans le code de la dernière version bêta d’iPadOS 17.5. Il a été identifié que certains modèles auront une nouvelle technologie d’écran.

9to5Mac a trouvé un nouveau firmware d’écran pour quatre modèles d’iPad :

iPad16,3

iPad16,4

iPad16,5

iPad16,6

Ces versions du firmware de l’écran, trouvées dans le code source d’iPadOS 17.5, confirment l’arrivée des écrans OLED sur les nouveaux iPad Pro, aussi bien sur le modèle de 11 pouces que sur celui de 12,9 pouces. Il est également suggéré qu’il y aura deux versions, une avec Wi-Fi et une avec connexion mobile.

Il est important de rappeler que les nouveaux iPad Pro seront accompagnés de nouveaux accessoires, tels qu’un Magic Keyboard en aluminium et un Apple Pencil de troisième génération qui pourrait avoir des pointes magnétiques interchangeables et être compatible avec la fonction Rechercher.

En résumé :