Les cinq widgets les plus étranges à utiliser directement depuis le bureau de MIUI

Pratiquement tous ceux d’entre nous qui utilisent un téléphone avec le système d’exploitation Android ont différents widgets sur le bureau du téléphone pour accéder directement à certaines fonctions du système. En réalité, de nombreuses applications du Play Store ont leur propre widget, et beaucoup d’entre eux sont extrêmement utiles.

C’est pourquoi, dans cet article, nous voulons vous montrer cinq widgets très utiles dans notre vie quotidienne et qui nous facilitent grandement la vie. Certains sont assez connus et certains d’entre vous les utilisent sûrement, mais d’autres ne sont pas aussi populaires et peuvent vous offrir une productivité supplémentaire que vous n’avez pas pu exploiter auparavant.

Le widget Météo le plus complet que vous pouvez utiliser sur votre Xiaomi

Tous ceux d’entre vous qui utilisent un téléphone Xiaomi auront accès à l’application fantastique Météo, un service qui est préinstallé et qui nous donne beaucoup d’informations sur les conditions météorologiques dans notre région, que ce soit des prévisions de température ou de pluie, jusqu’à des données plus avancées comme le vent ou la qualité de l’air.





Le meilleur dans tout ça, c’est que cette application dispose d’un widget auquel vous pouvez accéder en pincant l’écran sur le bureau de votre Xiaomi et en accédant à la section « Widgets ». Une fois à l’intérieur, vous devez simplement maintenir enfoncée l’option « Météo » de taille 4×4 et la faire glisser sur n’importe quel écran du bureau pour obtenir beaucoup d’informations sur la météo sans avoir à ouvrir l’application.

Indispensable et super utile : le widget Calculatrice

Un autre des widgets que nous aimons et qui nous est très utile est celui de la Calculatrice. Encore une fois, cette application est préinstallée sur tous les appareils Xiaomi, il suffit donc d’aller dans la section Widgets et de le faire glisser sur un écran libre pour le positionner.





Comme vous pouvez le voir, il est conçu pour que nous puissions effectuer rapidement des opérations simples telles que des soustractions, des additions, des multiplications ou des divisions, sans avoir à ouvrir l’application car le clavier est complet. Le seul inconvénient est qu’il prend beaucoup de place sur le bureau, mais son utilité compense largement.

Si vous avez une montre intelligente de Xiaomi, ce widget est indispensable

Tous ceux d’entre vous qui ont une montre intelligente ou un bracelet Xiaomi le font en partie pour pouvoir obtenir des informations sur vos pas quotidiens, les calories brûlées ou même le temps passé en mouvement, et c’est quelque chose que même les appareils les moins chers peuvent faire.





Ils se synchronisent avec notre téléphone via l’application Mi Fitness et disposent d’un widget très pratique grâce auquel nous pouvons visualiser rapidement les informations de base sur les pas quotidiens, sans avoir à ouvrir l’application. De plus, vous avez différents formats de 2×2 ou 4×2 pour l’ajuster au bureau de votre appareil, nous vous recommandons donc de le consulter pour en tirer le meilleur parti.

Si vous sortez de la maison, ce widget Google Maps vous montre le trafic autour de vous

Nous savons que ce widget est assez spécifique et que seules quelques personnes vont savoir en profiter, mais l’idée nous a semblé fantastique. En effet, Google Maps dispose d’un widget qui nous aide à savoir rapidement comment est le trafic autour de nous d’un simple coup d’œil.





Il est vrai que ce widget nécessite d’avoir constamment activé la localisation, mais si vous allez sortir de chez vous ou d’un autre endroit, il est bon de savoir si le trafic est fluide ou non pour chercher une autre alternative. Comme nous le disons, nous savons que tous ne pourront pas profiter de cet outil, mais s’il vous inquiète de connaître l’état du trafic dans votre région, il est extrêmement utile.

Si vous êtes fan de football, vous ne pouvez pas ne pas utiliser celui-ci

Il existe de nombreuses applications où nous pouvons consulter les résultats de nos matchs ou équipes préférées, mais personnellement, celle que nous aimons le plus est BeSoccer, à la fois parce qu’elle est gratuite et parce qu’elle nous fournit une grande quantité d’informations instantanément.





Cette application dispose d’un widget sur Android qui nous permet de voir rapidement tous les matchs que nous avons dans la journée actuelle et les différents résultats qui se produisent. Le meilleur, c’est que c’est un widget que nous pouvons faire défiler pour voir les différents championnats, donc même s’il occupe beaucoup d’espace, il n’y a pas d’alternative plus complète que celle-ci.