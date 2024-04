Fairphone lance ses premiers écouteurs intra-auriculaires : annulation active du bruit et batteries amovibles pour 149 euros

Vous pourrez changer la batterie des Fairbuds pour les rendre presque éternels

Fairphone se lance dans le marché des écouteurs entièrement sans fil ou TWS avec les Fairbuds. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise lance des écouteurs, les Fairbuds XL font partie de son catalogue depuis l’année dernière. Ce qui caractérise Fairphone, c’est la réparabilité de ses appareils et les Fairbuds ne font pas exception. Voyons à quoi ressemblent ces nouveaux écouteurs réparables.

Fairbuds : voici les nouveaux écouteurs que vous pourrez réparer autant de fois que vous le souhaitez

Esthétiquement, les Fairbuds ont un design similaire aux autres propositions sur le marché. Ils sont disponibles en blanc et en noir avec un étui assorti. Le format est entièrement intra-auriculaire, il n’a pas la tige qui dépasse de l’oreille comme les AirPods.

Quant à l’étui, il a une forme carrée avec des coins arrondis et le haut du couvercle est opaque. Cet étui dans lequel les écouteurs seront rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés rappelle celui des Nothing Ear (2). Cependant, les écouteurs eux-mêmes ont un design similaire à celui des Google Pixel Buds.

Les spécifications techniques indiquent que les Fairbuds sont dotés d’une annulation active du bruit, de transducteurs en titane de 11 millimètres, d’une connexion à deux appareils en même temps, d’une autonomie de 6 heures par écouteur avec 20 heures supplémentaires grâce à l’étui et, bien sûr, ils sont réparables.

Fairphone permet aux utilisateurs de changer la batterie à la fois des écouteurs et de l’étui de charge, ce qui fait en sorte que ce composant, qui est généralement celui qui pose le plus de problèmes, ne mette pas fin à la vie de ces écouteurs. De plus, la garantie a été étendue à 3 ans.

Les Fairbuds ont une résistance à l’eau, à la poussière et à la transpiration avec une certification IP54. Ils intègrent le Bluetooth 5.3 ainsi que les codecs audio SBC et AAC, la portée sans fil est jusqu’à 10 mètres en ligne de mire. La charge se fait via le port USB-C de l’étui.

Chaque écouteur a une batterie de 45 mAh, tandis que l’étui a une batterie de 500 mAh. Nous avons indiqué que, dans les deux cas, elle est amovible. Fairphone indique que n’importe quel utilisateur pourra changer la batterie de ces écouteurs sans avoir besoin d’outils et chez eux.

Il ne fait aucun doute que dans le cas de l’étui, cela est facile à visualiser, mais dans le cas de chaque écouteur individuel, la situation est différente. En réalité, il est vraiment intéressant que cela soit une possibilité et il faudra attendre pour voir comment se fait cette substitution.

Les Fairbuds sont en vente dès aujourd’hui au prix de 149 euros. Les pièces de rechange ne sont pas encore disponibles à l’achat, mais Fairphone a déjà créé la page correspondante sur laquelle elles seront vendues. La batterie pour le chargeur coûtera 12,95 euros, tandis que le kit de batteries pour les écouteurs coûtera 9,95 euros.