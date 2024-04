La lampe de bureau la plus populaire de Xiaomi vient d’être renouvelée avec quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir ici, HyperOS.

Simple, très minimaliste et presque plus une sculpture du MoMA qu’un appareil, la lampe de bureau intelligente de Xiaomi revient avec une deuxième version élargie, améliorée et avec un éclairage plus puissant que ce que son apparence fragile laisse penser. Le confort plutôt que simplement plus de luminosité.

La Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 est l’héritière de l’un des premiers appareils de l’écosystème Xiaomi à être arrivé en Europe, la Desk Lamp 1S qui nous a montré que Xiaomi ne s’intéressait pas seulement aux smartphones. Et son attrait est double maintenant qu’on sait qu’elle fonctionne sous le nouveau HyperOS.

Xiaomi Mijia Desk Lamp 2, une lampe avec HyperOS

Avec un design différent, la Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 abandonne la forme en L inversé au profit d’une forme en T, avec une tête de 60 cm de longueur ayant une projection avancée de la lumière pour améliorer l’éclairage et réduire les reflets. En réalité, cette lampe met l’accent sur la santé oculaire de l’utilisateur, ce qui lui a valu d’obtenir la « Certification de la Niveau AA pour les Lampes de Bureau de Lecture et d’Écriture CQC » et la « Certification de Niveau AAAA pour les Lampes d’Apprentissage CQC » encore plus stricte.

Cela signifie que la lampe dépasse les niveaux d’éclairage requis pour les tâches de lecture et d’écriture, tout en respectant les normes pour des périodes d’apprentissage prolongées. La zone centrale (500 mm x 300 mm) présente une luminance minimale de 756 lux, dépassant de 51% l’exigence nationale standard de 500 lux.

Elle a également reçu la Certification de Lumière Optimale de TÜV SÜD, garantissant un fonctionnement sans scintillement et une réduction du risque de lumière bleue. Cela se traduit par une expérience visuelle plus confortable, en particulier lors de longues sessions d’étude.

Une lampe de bureau qui fonctionne avec HyperOS

La Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 a un indice de rendu des couleurs élevé (Ra) de 97, avec une valeur R9 atteignant 90. Cela indique que la lumière est très similaire à la lumière naturelle. Cela indique que la lumière est très similaire à la lumière naturelle et reproduit avec précision les couleurs. Son design de projection avant utilise 112 ampoules de haute qualité pour réduire les reflets et créer un environnement d’éclairage plus confortable.





La Mijia Desk Lamp 2 fonctionne avec HyperOS, ce qui vous permet de l’utiliser non seulement depuis votre téléphone portable avec l’application Mi Home, mais aussi depuis d’autres appareils Xiaomi, et d’ajuster la température de couleur, la luminosité et de passer entre les modes d’éclairage pour créer l’ambiance parfaite pour chaque activité. Et tout ça pour 179 yuans, soit environ 22,78 euros au taux de change actuel, un prix très abordable pour une lampe qui j’espère arrivera ici de la même manière que le premier modèle.

