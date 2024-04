Samsung lance son alternative à l’iMac : un PC tout-en-un avec Intel Core Ultra et Windows 11

Samsung vient de présenter son nouveau PC tout-en-un, avec lequel ils espèrent rivaliser avec les iMac équipés de la puce M3 qui ont fait leurs débuts fin de l’année dernière.

Samsung All-In-One Pro.

Cela faisait longtemps que Samsung n’avait pas présenté de nouveaux PC de bureau. En réalité, cela faisait longtemps que nous n’avions pas parlé de nouveaux ordinateurs (en général) de la société coréenne, depuis que nous avons pu analyser le Galaxy Book3 comme son nouvel ordinateur portable à la fin de l’année dernière. D’autre part, son successeur a déjà été présenté et, même s’il n’est pas encore arrivé, les Coréens ont déjà un nouveau PC de bureau à montrer.

D’après NotebookCheck, il y a un nouvel ordinateur tout-en-un de Samsung, qui a été lancé avec l’intention de rivaliser directement avec l’iMac M3 présenté en octobre de l’année dernière. Ce que proposait Apple était une offre qui améliorait considérablement les performances par rapport aux générations précédentes (qui étaient déjà bonnes en soi).

L’année dernière, Samsung a également lancé un tout-en-un, mais celui-ci était basé sur une architecture x64, et non ARM comme Apple. Ce n’est pas vraiment important, car Windows et ARM n’ont pas une très bonne compatibilité historique, mais il semble que le modèle de cette année sera une amélioration à tous égards.

Samsung All-in-One Pro, toutes les informations

Le Samsung All-in-One Pro, c’est ainsi que ce nouvel ordinateur est appelé, aura un écran de 27 pouces avec une résolution 4K et un rapport d’aspect de 16:9. En revanche, on sait que le fabricant utilisera des processeurs Intel Meteor Lake avec cet ordinateur, bien que l’on ne sache pas quelles options seront disponibles au moment de sa sortie sur le marché.

Samsung n’a pas partagé de liste de spécifications, bien qu’on s’attende à ce que la RAM minimale et le stockage minimal soient de 16 Go et 256 Go respectivement. De plus, l’ordinateur sera livré avec un clavier et une souris sans fil. Par ailleurs, il a été annoncé une prise en charge du Bluetooth 5.3 et du WiFi 6E.

Comme on peut s’y attendre, il offrira une prise en charge native de certaines fonctionnalités de l’écosystème Galaxy telles que Multi Control, Quick Share et Second Screen. Pour l’instant, on sait que son prix commence à partir d’environ 815 euros, mais on ne sait pas combien il coûtera finalement sur le marché mondial. Samsung n’a pas non plus révélé de détails sur la date de cette arrivée.