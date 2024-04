Android 15 : Google prépare un « Espace Privé » au sein de son système d’exploitation

Bien que cela n’ait pas été montré directement, Google souhaite donner à Android 15 une couche supplémentaire de sécurité et de confidentialité. Cela veut garantir que les données des utilisateurs sont en sécurité et comment cela se produira est maintenant visible. Cela s’appelle « Espace Privé » et ouvre beaucoup de potentiel à l’utilisateur.

Pour garantir votre sécurité et celle de vos données, les utilisateurs d’Android utilisent une authentification plus forte sur leurs smartphones. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un code PIN, d’un motif ou de quelque chose de plus complet comme une empreinte digitale ou un visage. Il s’agit de moyens reconnus pour empêcher l’accès aux équipements, mais il est possible de faire davantage.

Google semble déterminé à le prouver avec Android 15, où il lancera une nouvelle fonctionnalité importante. Il a créé une fonctionnalité et une zone qu’il a appelée « Espace privé » et où l’utilisateur peut conserver ses fichiers ou applications qu’il souhaite garder à l’écart de toute personne susceptible d’avoir accès au smartphone.

Les fonctionnalités « Espace Privé » ont désormais été dévoilées et montrent que cette zone sera inaccessible à tout le monde, sauf à l’utilisateur. Ainsi, cela peut garantir une protection supplémentaire pour certains éléments que vous souhaitez garder hors d’accès de quiconque, qu’il s’agisse de fichiers ou d’applications, associés à votre compte.

Celle-ci sera également authentifiée, l’utilisateur pouvant choisir la manière dont il souhaite le faire, même si ce n’est pas la norme Android 15. Il s’agit d’une zone cryptée et protégée, qui apporte plus que ce qui existe actuellement avec l’application Fichiers de Google. , par exemple, il stocke uniquement les fichiers dans son dossier protégé.

Pour configurer « Espace privé », tout commence dans les paramètres puis dans Sécurité et confidentialité, en choisissant cette option. Après authentification, le compte utilisateur doit être choisi pour installer les applications. Ensuite, vous devez choisir comment vous protégerez les données que vous souhaitez garder privées.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait apparaître plus en détail dans les prochaines versions d’Android 15, Google faisant évoluer cette fonctionnalité. Bien entendu, il est prévu qu’elle soit présente dans la version finale de cette mise à jour et ainsi accessible à tous.