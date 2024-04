Google lance « Vids », sa nouvelle application pour créer des vidéos explicatives et des présentations avec l’aide de l’IA

Google Vids vient de se présenter comme une nouvelle application utilisant l’IA pour générer des vidéos, bien que destinée au secteur des entreprises

Google Vids est le nouveau produit de Google pour les entreprises : voici comment fonctionne le générateur de vidéos utilisant l’intelligence artificielle

Google Vids est la nouvelle proposition du géant technologique. Cette plateforme, qui vient de se présenter, vise à révolutionner la façon dont les entreprises créent et partagent du contenu audiovisuel. Google Vids s’appuie sur l’intelligence artificielle pour générer automatiquement et facilement des vidéos, rivalisant ainsi avec les autres solutions du marché.

Google intégrera Vids dans Workspace, en l’offrant comme un outil supplémentaire aux utilisateurs professionnels et aux entreprises utilisant ce service. Contrairement aux générateurs de vidéos basés sur l’IA, Google Vids est axé exclusivement sur le contenu professionnel, ce qui limite ses utilisations à un cadre professionnel.

Google Vids : voici comment fonctionne la nouvelle IA pour créer du contenu professionnel grâce à l’IA

Google Vids n’est pas simplement une réponse à d’autres outils de création de vidéos. Au lieu de se concentrer sur la création individuelle de contenu, Google mise sur la collaboration en groupe. Tout comme Google Docs, Sheets et Slides, Google Vids est accessible via le web et les applications mobiles, éliminant ainsi le besoin d’installations locales. Cette accessibilité permet aux équipes de travailler ensemble de manière efficace et sans barrières géographiques.

La fonction principale de Google Vids est la création de vidéos dans un environnement professionnel. Des vidéos d’accueil pour les nouveaux employés aux présentations de produits pour les clients, Google Vids est un assistant vidéo complet. Il commence par l’écriture du script, puis passe à la production et à l’édition de la vidéo.

L’IA suggère des scènes basées sur des vidéos d’archives, des images et de la musique de fond. De plus, les utilisateurs peuvent ajouter une voix off, en sélectionnant l’une des options prédéfinies ou en fournissant leur propre enregistrement.

Tout comme d’autres applications de productivité de Google, Google Vids encourage la collaboration. Les projets peuvent être partagés directement depuis le navigateur, sans besoin d’installer quoi que ce soit de supplémentaire. Cela facilite le test et l’édition conjoints, accélérant ainsi le processus de création de vidéos.

Avec Google Vids, Google démontre son engagement envers l’IA et sa vision d’un avenir où la technologie simplifie les tâches complexes. L’application est basée sur Gemini, la nouvelle base de tous les produits de Google, et promet de changer la façon dont les entreprises communiquent leurs idées et leurs messages à travers des vidéos.

Les utilisateurs alpha testent déjà le fonctionnement de Google Vids, mais elle n’est pas encore prête pour une diffusion mondiale. Cependant, les retours concernant son fonctionnement sont positifs, ce qui constitue une agréable surprise pour un outil présentant ces caractéristiques.