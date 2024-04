Samsung promet de résoudre le problème des empreintes digitales sur les Galaxy S23

Le géant sud-coréen reconnaît l’échec de One UI 6.1 et assure qu’il sera résolu très bientôt

Le lecteur d’empreintes digitales de certains Galaxy S23 rencontre des problèmes avec One UI 6.1

Le géant sud-coréen Samsung poursuit le processus de mise à jour de toute sa famille d’appareils Galaxy vers One UI 6.1, la dernière version de son firmware par laquelle tout le potentiel de Galaxy AI étend ses intelligents tentacules pour nous offrir une valeur ajoutée considérable aux fonctionnalités déjà connues d’Android 14.

Dans tous les cas, comme cela arrive souvent, la mise à jour n’est pas exempte de certains problèmes et des erreurs mineures communes à la jeunesse se produisent sur certains appareils, mais dans ce cas, l’incident détecté avec le lecteur d’empreintes digitales affecte des appareils aussi importants que les Galaxy S23, S23+ et Galaxy S23 Ultra, ce qui rend sa résolution plus importante.

Le côté positif est que Samsung reconnaît le problème ouvertement dans ses communautés d’assistance et l’a déjà circonscrit, comme le rapportent nos collègues d’Android Authority, bien qu’il précise que seules quelques unités sont affectées et ce n’est pas quelque chose de massif.

Quoi qu’il en soit, le sujet est important car certains mobiles de la famille Galaxy S23 commencent à rencontrer d’importants problèmes de fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales après la mise à jour vers One UI 6.1, ce qui oblige à déverrouiller le terminal en utilisant d’autres méthodes.

Voici ce que le community manager de Samsung a publié dans ses forums en réponse aux utilisateurs :

Nous nous excusons profondément pour les désagréments causés lors de l’utilisation de l’appareil. Nous avons confirmé que, dans certains cas, la fonction de reconnaissance des empreintes digitales sur l’écran de verrouillage ne fonctionne pas correctement ou qu’une fenêtre de notification peut apparaître. Nous déploierons une mise à jour logicielle pour ce problème, veuillez maintenir votre système à jour. Nous nous excusons encore une fois pour les désagréments et attendez patiemment la mise à jour logicielle.

Les problèmes signalés indiquent que le lecteur d’empreintes digitales empêche de déverrouiller le téléphone en signalant des erreurs successives de reconnaissance, qui ne se résolvent qu’en supprimant l’empreinte digitale et en la reconfigurant. D’autres ont signalé que le système échoue et qu’il faut toujours essayer deux fois la reconnaissance des empreintes digitales pour déverrouiller. Certains indiquent même qu’ils reçoivent constamment des notifications d’erreur de reconnaissance.

Samsung lui-même recommande aux utilisateurs confrontés à ces problèmes de changer temporairement le mode de déverrouillage sur leurs Galaxy S23 pour un code PIN, un schéma ou une reconnaissance faciale, bien qu’ils affirment que la mise à jour qui corrigera ces problèmes est déjà en cours et arrivera bientôt sur tous les modèles du Galaxy S23 au niveau mondial.