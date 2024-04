iPhone SE 4 : toutes ses spécifications possibles fuitent intégralement

L’iPhone SE 4 va secouer la gamme moyenne si les rumeurs concernant le nouvel appareil révolutionnaire sur lequel Apple travaillerait se confirment. Grâce à une nouvelle fuite, nous avons obtenu plus de détails sur ce nouvel iPhone, aussi bien en ce qui concerne ses spécifications potentielles que sa date de sortie ou son prix. Et ce sont de très bonnes nouvelles.

L’ iPhone SE 4 aurait toujours la même essence, mais avec un concept totalement nouveau. Cela signifie qu’il abandonnera son ancien design pour adopter un design moderne, plus précisément celui de l’ iPhone 14. Mais le nouveau design n’est qu’une des nouveautés que nous verrons sur l’ iPhone SE 4 et que nous vous décrirons ci-dessous.

Nous allons maintenant énumérer toutes les spécifications qui ont fuité de l’iPhone SE 4. Comme nous l’avons dit, étant donné qu’il est très probable que cet appareil ait le design de l’iPhone 14, beaucoup d’entre elles pourraient être une réalité. Voici ce à quoi nous pourrions nous attendre si la fuite est exacte :

New info on upcoming iPhone SE 4

Source: weibo account.

• (6.1) inche OLED 60Hz (BOE Display).

• Apple A16 Bionic.

• LPDDR5 RAM, NVMe.

• 48MP OIS Rear + 12MP Selfie.

• 4K 60FPS Video.

• 3,279 mAh Battery + Type C.

• Face ID Unlock.

• (No Dynamic Island) (No Touch ID).… pic.twitter.com/wD2jz5ufux

— 𝗟𝗜𝗔𝗡𝗗𝗥 (@TechLiandr) 6 avril 2024