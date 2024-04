Les nouveaux écouteurs de Nothing se dévoilent dans des images officielles pour la première fois

Les premières images officielles des prochains écouteurs de Nothing ont été révélées, ainsi que certaines de leurs caractéristiques et leur date de présentation.

Nous avons déjà les premières images officielles des nouveaux écouteurs de Nothing.

Nous avons enfin plus de détails sur les nouveaux écouteurs de Nothing. Si vous nous lisez régulièrement, vous savez déjà qu’il y a quelques jours, nous avons parlé de la marque fondée par Carl Pei après avoir quitté OnePlus, qui préparait de nouveaux écouteurs qui arriveront ce mois-ci et qui remplaceront les Nothing Ear (2) que nous avons eu l’occasion d’analyser et qui, entre autres choses, perdront leur numérotation dans le processus.

Comme le rapporte GSMArena, les premières images officielles des écouteurs des deux modèles ont été révélées. Nous connaissons déjà leur date de présentation, nous savons donc quand tout ce qui a été dévoilé aujourd’hui sera confirmé. Et force est de constater que, sur le papier, les nouveaux écouteurs de Nothing ont l’air très prometteurs.

Nothing Ear et Nothing Ear (a) : toutes les informations

Commençons par les écouteurs Nothing Ear. Les nouveaux écouteurs haut de gamme de Nothing auront la certification IP54 contre la poussière et l’eau, tandis que l’étui de charge aura la certification IPX2. Les écouteurs offriront jusqu’à 7,5 heures de lecture continue avec la réduction active du bruit désactivée, et avec l’étui de charge, le total d’heures s’élèvera à 33 heures. On peut supposer qu’avec l’ANC active, nous aurons environ 6 heures de lecture avec les écouteurs et 24 heures avec l’étui de charge, bien que ces données soient purement spéculatives.

Conformément au média, ces écouteurs seront proposés à un prix similaire à celui des Nothing Ear (2), soit environ 150 €. Ces informations n’ont pas encore été confirmées, mais lors de la présentation du 18 avril prochain, nous espérons en savoir plus à ce sujet. Vous pouvez les voir ci-dessous :

En ce qui concerne les écouteurs Nothing Ear (a), nous avons, comme nous l’avions déjà annoncé, une version plus abordable des écouteurs de Nothing Audio, environ 100 € selon la source. Et pourtant, ils proposent également une réduction active du bruit, une charge rapide et une connexion multipoint. Toutes ces caractéristiques seront également présentes dans les écouteurs Nothing Ear.

Vous pouvez voir les écouteurs Nothing Ear (a) dans toute leur splendeur juste ci-dessous :

Il semble que Nothing a opté pour une série de couleurs qu’elle considère comme écologiquement durables, la fuite indiquant que les jaunes sont considérés comme les plus durables de tous. On ne nous explique pas comment ni pourquoi, nous ne comprenons donc pas les raisons de ce raisonnement.