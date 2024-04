Conduire le Xiaomi SU7 de nuit en ville est aussi hallucinant, ses caméras voient mieux que tes propres yeux.

Avec une pléthore de capteurs, de caméras et un énorme écran central, conduire le Xiaomi SU7 est aussi sûr la nuit que le jour. La chaîne YouTube DiscoverChinaAuto a publié une longue vidéo de presque 22 minutes dans laquelle nous voyons à la première personne comment conduire une Xiaomi SU7 dans les rues d’une ville chinoise la nuit.

Sorti il y a moins de deux semaines, le Xiaomi SU7 est la créature la plus ambitieuse de la société en 14 ans d’existence. Et à en juger par les ventes et les réservations, ils ne pouvaient pas espérer un meilleur départ dans le domaine des véhicules électriques.

Les capteurs et l’écran central du Xiaomi SU7

De la sortie du parking à l’arrivée à destination, ce qui attire le plus l’attention dans la vidéo – en dehors des capacités de conduite douteuses du conducteur, comme lorsqu’il a failli perdre le contrôle en se prenant pour Dominic Toretto au moment 6:36 – c’est sans aucun doute tout le tableau de bord.

Ce qui domine le plus l’expérience de conduite, c’est l’énorme écran central du tableau de bord, un écran de 16,1 pouces et une résolution 3K que le conducteur manipule en affichant simultanément trois écrans:

Il est impressionnant de voir comment le SU7 reflète l’environnement et tous les éléments qui l’entourent en temps réel: routes, bâtiments, obstacles, signalisation routière, marquages et véhicules de tous types – différenciant entre motos et vélos – qui apparaissent au fur et à mesure de l’avancée, reflétés sur la partie gauche de l’écran. Et au centre, nous voyons la carte avec le GPS et l’itinéraire, qui sont également projetés sur le tableau de bord devant le conducteur en temps réel.

La technologie de pointe de reconnaissance des Xiaomi SU7, parmi les plus avancées des VE

Et ce n’est pas pour rien. Le modèle de base du Xiaomi SU7 intègre la technologie Xiaomi Pilot Pro, une plateforme alimentée par la puce NVIDIA DRIVE Orin qui offre 84 TOPS et s’appuie sur 11 caméras:

Deux caméras frontales de 8 MP

Quatre caméras latérales de 3 MP

Quatre caméras panoramiques de 3 MP

Une caméra arrière de 3 MP

12 radars ultrasoniques

Un radar frontal à ondes millimétriques.

Ceux qui achètent les modèles Xiaomi SU7 Pro et le haut de gamme Xiaomi SU7 Max disposent d’un VE qui inclut la technologie de capteurs mentionnée et ajoute deux radars arrière à ondes millimétriques et LiDAR, ainsi que deux processeurs NVIDIA DRIVE Orin dont la puissance augmente à 508 TOPS.

Cette mise à jour permet à la voiture d’être « plus intelligente », de pouvoir voir les feux de signalisation et s’y adapter, de gérer les intersections et de céder le passage aux deux-roues ; de plus, pendant la conduite à grande vitesse, le LiDAR augmente la portée de reconnaissance avant et arrière à 250 mètres.

Source | YouTube DiscoverChinaAuto