La conception du Google Pixel 8a a été dévoilée en images réelles

Le prétendu design du Google Pixel 8a a été dévoilé et les utilisateurs sont complètement déçus

Le Google Pixel 8a est de plus en plus proche de devenir une réalité. Les dernières fuites indiquent que ceux de Mountain View ont préparé ce dispositif qui sera lancé au cours des prochaines semaines. Ces rumeurs sont accompagnées d’une série d’images qui montrent le design du Google Pixel 8a et, malheureusement, cela laisse beaucoup à désirer.

Google a lancé ces dernières années des appareils qui n’ont rien à envier esthétiquement aux propositions de Samsung ou d’Apple. Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en sont un exemple, mais le Pixel 8a ne semble pas démontrer les avancées esthétiques réalisées par Google au cours de ces dernières années.

Le décevant design du Google Pixel 8a a été dévoilé

Ces images sont apparues sur X, anciennement Twitter, grâce à TechDroider (@techdroider) et après leur publication, elles ont circulé très rapidement en raison d’une décision esthétique prise par Google pour ce dispositif. L’avant de cet appareil montrerait un écran entouré de cadres d’une taille contestable.

Les images montrent à la fois l’avant et l’arrière du Pixel 8a, avec l’élément de discorde à l’avant. Le panneau est entouré de cadres qui ressemblent à ceux d’un appareil de bas de gamme d’il y a au moins cinq ans, ce qui est un énorme problème pour tous les utilisateurs qui attendent le Pixel 8a.

Google Pixel 8A pic.twitter.com/2Jopl3R2Mi — TechDroider (@techdroider) 8 avril 2024

En réalité, la bordure inférieure a une épaisseur contestable. Mais ce ne serait pas le seul changement qui arriverait avec le Google Pixel 8a. L’esthétique basée sur des lignes droites disparaîtrait de cet appareil, en réalité, ceux de Mountain View reviendraient au design introduit avec le Google Pixel 6.

Les coins deviendraient arrondis, beaucoup plus similaires à ceux que l’on peut voir sur l’iPhone 15. Outre le design, plusieurs spécifications ont également fuité avec lesquelles il devrait arriver sur le marché.

On s’attend à ce que le Google Pixel 8a dispose de 256 Go de stockage, ce qui serait la première fois qu’un appareil de cette famille dispose d’une telle quantité de stockage. De plus, ce panneau aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, la résolution de cet écran est totalement inconnue.

Quant à l’intérieur du Google Pixel 8a, le processeur qu’il intégrera sera la dernière version du Tensor de Google. Avec ces composants, on s’attend à ce que le prix du Pixel 8a augmente par rapport à la génération précédente. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce de Google.