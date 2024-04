Fuites sur les capacités des batteries des iPhone 16 : bonnes et mauvaises nouvelles

L’iPhone 16 Plus aura une capacité de batterie inférieure à celle de l’iPhone 15 Plus

Capacités de batterie révélées des iPhone 16

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront présentés en septembre prochain et nous en connaissons déjà pratiquement tous les détails. Les nouveautés incluent des écrans plus grands ainsi que des détails sur la capacité de leurs batteries, qui augmenteront sur tous les modèles sauf sur l’ iPhone 16 Plus.

Ces informations proviennent du fuiteur OvO Baby Sauce OvO, qui a publié ces informations sur le réseau social chinois Weibo. Ces informations étaient déjà connues, car il y a quelques semaines, les capacités présumées de la batterie des iPhone 16 ont été divulguées, affirmant que le modèle Plus ne s’améliorerait pas par rapport à la génération précédente.

Tous les modèles d’iPhone 16 auront une meilleure batterie… sauf l’iPhone 16 Plus

Les détails sur la capacité de la batterie des iPhone 16 publiés coïncident avec ceux partagés précédemment par X par Majin Bu, qui avait divulgué les capacités présumées de la batterie des iPhone 16. Cependant, cette nouvelle fuite inclut également celle de l’iPhone 16 Pro, que nous ne connaissions pas jusqu’à présent.

Comme nous le verrons ci-dessous, tous les iPhone 16 auront une capacité de batterie supérieure, sauf l’iPhone 16 Plus, qui aura une capacité inférieure. Cela semble étrange, car le modèle Plus a traditionnellement été celui avec la meilleure batterie. En effet, l’iPhone 15 Plus est l’iPhone avec la meilleure batterie de tous les temps.

Voici les capacités de batterie des iPhone 16 et iPhone 16 Pro :

Batterie de l’iPhone 16 : 3 561 mAh

Batterie de l’iPhone 16 Plus : 4 006 mAh (iPhone 15 Plus : 4 383 mAh)

Batterie de l’iPhone 16 Pro : 3 355 mAh

Batterie de l’iPhone 16 Pro Max : 4 676 mAh

Rappelons également que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront d’autres nouveautés, notamment des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces pour les Pro, des améliorations des caméras, une nouvelle disposition verticale des objectifs sur les iPhone 16, de nouveaux processeurs, des fonctionnalités exclusives d’IA et bien plus encore. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre qu’Apple les présente.