Avec la nouvelle version de « Trouver mon appareil » de Google, vous pouvez retrouver votre téléphone portable perdu même s’il est éteint.

Google lance son réseau de dispositifs destiné à aider les utilisateurs à trouver leurs téléphones perdus, même lorsqu’ils sont éteints.

Google vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle version améliorée de « Find My Device ». Jusqu’à présent, cette fonctionnalité permettait de retrouver les appareils à condition qu’ils soient allumés. La principale nouveauté de la nouvelle version réside dans le fait qu’il ne sera plus nécessaire d’allumer le smartphone, vous pourrez désormais retrouver votre téléphone même lorsqu’il est éteint.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité? Google explique que pour retrouver un appareil mobile éteint, il faut créer un réseau de collaboration entre les appareils Android. C’est pourquoi ce qui a été présenté aujourd’hui correspond exactement à Find My Device Network, qui permettra à Find My Device de fonctionner même avec des téléphones éteints.

Même si Google a pris du retard de plusieurs années, il a enfin réussi à créer son réseau destiné à aider les utilisateurs à retrouver leurs appareils. Nous avons constaté que la société de Mountain View a connu des difficultés pour lancer ce réseau de localisation d’appareils car elle a dû attendre qu’Apple mette en place une protection contre le suivi.

Ce réseau, qui a déjà été déployé mais pas encore à l’échelle mondiale, utilisera tous les appareils Android comme des balises de localisation. Pour le comprendre simplement, il s’agit d’une application similaire à celle d’Apple avec les AirTag. Désormais, n’importe quel téléphone Android servira de point de localisation.

Cependant, tout cela se fait de manière anonyme et évite toute forme de suivi. Les utilisateurs ne découvriront pas leur emplacement en raison de cette fonctionnalité. Le véritable tour de magie, c’est qu’il n’est plus nécessaire que le téléphone soit allumé ou qu’il ait une connexion Internet, car la localisation se fera via Bluetooth.

Tous les téléphones Android 9 ou supérieurs fourniront des informations à ce réseau de localisation, ce qui sera suffisant pour générer des informations sur tout type d’appareil perdu. Ce nouveau réseau améliorera considérablement la façon de retrouver un appareil perdu.

De plus, des nouveautés ont été intégrées dans l’application Find My Device, comme une carte visuelle montrant à quelle distance se trouve un appareil afin de le situer dans l’espace et de le retrouver plus facilement. Des instructions seront également fournies si ces éléments se trouvent à proximité d’appareils intelligents.

La solution proposée par Google est idéale, bien que tous les appareils Android ne soient pas compatibles en raison du besoin d’un matériel spécifique : une réserve de batterie. Ce petit réservoir ne pourra alimenter que la connexion Bluetooth, permettant ainsi à l’appareil d’être retrouvé par ce réseau de localisation.

Google a indiqué que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les premiers à recevoir cette nouvelle fonctionnalité qui est lancée avec son réseau de localisation, bien que ce système ne soit disponible qu’aux États-Unis et au Canada. On espère qu’il sera accessible dans le reste des pays au cours des prochains mois ou qu’il connaîtra un lancement mondial après avoir réussi les tests.