Le vidéo du AirPower, la station de charge d’Apple qui aurait pu être mais qui n’a pas été, fuite

Apple voulait révolutionner la charge sans fil avec l’AirPower, sa base de charge qui aurait pu charger simultanément trois appareils sans se soucier de leur alignement. Après de nombreux retards dans son lancement, le projet a été annulé en mars 2019 et n’a finalement pas été lancé sur le marché tel qu’il avait été promis en septembre 2017.

Nous avons vu peu de choses sur le fonctionnement de l’AirPower au-delà de ce qu’Apple a montré. C’est pourquoi nous sommes nombreux à vouloir en savoir plus sur son fonctionnement réel. Maintenant, grâce à un collectionneur de prototypes Apple, une vidéo a été divulguée qui nous offre un aperçu de ce qu’aurait pu être l’AirPower.

L’utilisateur de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) appelé Apple Demo a publié une vidéo sur son profil montrant un prototype fonctionnel de l’AirPower d’Apple. Ce qui est vraiment curieux dans le clip, c’est qu’on peut voir la base de charge en train de charger une Apple Watch Series 4.

Et pourquoi est-ce curieux de montrer une Apple Watch en charge dans la vidéo ? Eh bien, parce que jusqu’à présent, nous n’avions vu l’appareil charger plusieurs modèles d’iPhone. Nous devons prendre en compte que l’Apple Watch ne se charge pas avec les chargeurs Qi, c’est donc une autre raison pour laquelle cette vidéo est intéressante.

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9

— Apple Demo (@AppleDemoYT) 7 avril 2024