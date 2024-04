Si je me perds avec le Xiaomi SU7, c’est parce que je le veux bien, son HUD est plus grand que la télé de mon salon

Si vous rêviez de ne pas avoir à détourner votre regard de la route et de pouvoir suivre toutes les instructions de votre GPS ou voir la vitesse à laquelle vous allez, la Xiaomi SU7 est la voiture dont vous avez besoin dans votre vie. En effet, comme nous l’a montré la marque elle-même sur son profil officiel Weibo, ce véhicule est équipé d’un Head Up Display de rien de moins que 56 pouces de diagonale.

Oui, vous avez bien lu, 56 pouces, c’est la taille du Head Up Display que Xiaomi a intégré à son SU7 afin que nous n’ayons pas besoin de détourner notre regard de notre itinéraire, une projection qui s’ajoute à d’autres écrans comme le tableau de bord numérique pour offrir l’une des meilleures expériences de conduite que nous pouvons trouver sur le marché.

Autonomie, indications GPS et même une carte de l’itinéraire juste devant vos yeux

Comme vous le savez, le terme Head Up Display correspond à une projection qui est réalisée depuis le haut du tableau de bord de notre voiture et que nous pouvons voir sur le pare-brise avant sans avoir à détourner notre regard de la route. Habituellement, il est de petite taille dans la plupart des véhicules du marché, mais le Xiaomi SU7 n’est pas là pour être comme les autres.

Dans ce cas, Xiaomi a décidé d’intégrer une projection de 56 pouces afin de pouvoir voir une multitude de données projetées sur le pare-brise de notre véhicule, que ce soit la vitesse ou l’autonomie restante, voire même une carte de l’itinéraire afin de ne pas manquer les indications de notre GPS pour atteindre notre destination souhaitée.

Comme nous le dit Xiaomi, cet élément dispose d’une rétroéclairage assez puissant pour que nous puissions le visualiser sans problème, que ce soit de jour ou de nuit, son angle de vision atteint 10 degrés pour ne pas perdre en visibilité et nous pouvons même l’ajuster en hauteur pour que l’écran s’adapte à nos besoins en tout temps.

En résumé, nous pourrions être face au meilleur Head Up Display que l’on peut trouver sur le marché des voitures, qu’elles soient électriques ou non. Maintenant, il reste à voir dans quelle mesure cet élément est personnalisable dans la voiture, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il sera époustouflant et nous offrira un plus en termes de sécurité au moment de conduire cette véritable bête.

Plus d’informations | Xiaomi Weibo