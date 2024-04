La recherche « j’ai mal aux yeux » explose sur Google quelques heures après l’éclipse du 8 avril

Dans le meilleur des cas, regarder une éclipse sans protection peut déclencher une douleur aux yeux ; au pire, une perte de vision partielle permanente

Une éclipse est un spectacle unique, mais nous devons l’observer en toute sécurité

Regarder une éclipse solaire sans lunettes protectrices n’est pas une bonne idée. Malheureusement, de nombreux Américains s’en sont rendu compte après l’avoir fait, comme le montre la tendance de recherche sur Google. Ce service de Google nous permet de voir les recherches les plus fréquentes pendant une période de temps donnée. Le fait est que la recherche de « j’ai mal aux yeux » ou, plus précisément, « my eyes hurt », comme il serait écrit en anglais, a explosé au cours des dernières heures.

Les risques de regarder une éclipse

Hier, le 8 avril, il y a eu une éclipse aux États-Unis et dans d’autres parties de l’Amérique, même dans la partie la plus à l’ouest de la France. Pendant quelques heures, et selon le territoire du pays, la Lune s’est placée devant le Soleil, empêchant la lumière solaire d’atteindre la Terre et plongeant le pays dans l’obscurité, comme s’il faisait nuit. Sans aucun doute, un spectacle digne d’être vu qui ne se répète que tous les nombreux années, ce qui renforce l’exclusivité de l’occasion.

De nombreux Américains ne voulaient pas manquer cela et ont afflué sur les terrasses, les champs ou les espaces ouverts pour regarder directement l’événement spatial et prendre de bonnes photos. Cela peut être fait sans problème si nous utilisons des lunettes ou des verres appropriés, de préférence homologués. Sinon, la lumière solaire, même si elle est partiellement cachée par la Lune, endommagera nos yeux.

C’est ce qui est arrivé prévisible à des milliers d’Américains. Ce n’est pas une coïncidence si les recherches explosent ce jour-là, en particulier pendant les heures où l’éclipse a commencé, car elle a tourné, ce qui signifie qu’elle était visible à certains endroits alors qu’elle ne l’était plus à d’autres. Ce n’était pas la première fois que cela se produisait, en août 2017, une autre éclipse s’est produite aux États-Unis, entraînant également une augmentation des recherches.

Les dommages causés à la rétine par l’exposition au soleil sont sérieux. Selon l’Académie américaine d’ophtalmologie, il n’est pas rare que les personnes qui regardent directement le soleil deviennent aveugles dans une partie de leur vision, appelée taches aveugles ou noires. Heureusement, dans de nombreux cas, la vision revient à la normale après quelques heures ou quelques jours, mais dans d’autres cas, elle ne revient pas ou revient partiellement.

Comme nous l’avons indiqué au début de l’article, il est très important de regarder les éclipses avec des verres appropriés. L’idéal est d’acheter des lunettes homologuées, qui nous protégeront efficacement de la lumière solaire. Bien sûr, n’importe quel verre de lunettes de soleil ne convient pas.