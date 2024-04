Si Google Fotos est plein sur votre Xiaomi, voici la meilleure façon de récupérer de l’espace.

Lorsque vous possédez un téléphone portable, il est normal que la mémoire de votre appareil photo soit bien remplie après quelques mois d’utilisation. Cela consomme de l’espace de stockage, ce qui peut entraîner des problèmes de performance sur votre terminal. Heureusement, nous avons des services et des applications comme Google Photos pour cela.

Google Photos vous permet de télécharger toutes les images que vous souhaitez sur votre espace de stockage Google Cloud, libérant ainsi de l’espace physique sur votre téléphone. Et le principal avantage est que, étant dans le Cloud, vous pouvez accéder à ces images non seulement depuis votre Xiaomi, mais aussi depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’une tablette, d’un ordinateur portable, etc., et les récupérer si vous les supprimez accidentellement de votre téléphone. Mais attention, même Google Photos a ses limites.

Les 15 Go d’espace maximum de Google Photos

Un coup d’œil sur le support de Google nous révèle que votre compte Google dispose d’un espace de stockage maximal de 15 gigaoctets – oui, cela fait plusieurs années que l’espace illimité n’est plus gratuit. Les 15 Go sont répartis entre :

Gmail

Google Drive

Google Photos

Si vous atteignez la limite, vous devrez supprimer des données pour pouvoir continuer à sauvegarder les nouvelles photos que vous prenez.

Supprimez les photos floues

Un avantage du puissant traitement d’image de Google Photos est qu’il sait quand une photo est floue ou non. Vous avez probablement plusieurs instantanés flous dont vous n’avez même pas conscience. Faites ceci sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO :

Ouvrez l’application Google Photos Cliquez sur l’image de votre profil dans le coin supérieur droit Dans le menu pop-up, recherchez la rubrique « Stockage du compte / Account storage ». Vous y verrez combien d’espace vous avez encore de disponible Cliquez sur l’icône des trois points verticaux – à côté de la bannière de l’offre des 100 Go. Dans ce menu, vous pouvez gérer le stockage. Et l’une des sections concerne les « Photos floues / Blurry photos ». Cliquez dessus et vérifiez les images qui sont réellement floues et qui occupent de l’espace sur Drive.

Vider la corbeille

Vous ne saviez peut-être pas que Google Drive possède une corbeille où vont tous les fichiers que vous avez supprimés de Drive, Gmail et Photos. Ils y restent pendant 30 jours, puis sont définitivement supprimés – donc si vous souhaitez récupérer quelque chose, vous avez un mois pour le sortir de la corbeille. Vider manuellement cette corbeille est le moyen le plus rapide d’obtenir de l’espace.





Ouvrez l’application Google Drive sur votre téléphone Dans la barre supérieure, où se trouve votre photo de profil, vous verrez une icône de trois barres verticales à gauche. Cliquez dessus Dans la liste pop-up, cliquez sur l’icône « Corbeille / Bin » Si quelque chose est présent, supprimez-le

Comprimez tout ce que vous avez

Un des premiers conseils que vous pouvez utiliser pour libérer de l’espace sur Google Photos est de compresser tout son contenu. De cette façon, vous aurez toujours toutes vos images, mais dans un seul fichier compressé que vous pourrez décompresser à tout moment et depuis n’importe où.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder aux paramètres de l’application et de rechercher « récupération de l’espace de stockage ». Une fois là-bas, vous aurez l’option de compresser toutes les images du nuage de Google pour économiser quelques Go sur Google Photos.

Libérer de l’espace dans Photos





Depuis l’annonce en 2021 que Google Photos n’allait plus être illimité, la société elle-même a indiqué que ces 15 Go autorisés par Google Photos sont partagés avec Google Drive, donc si vous libérez de l’espace sur Drive, vous récupérerez du stockage sur Google Photos.

Lorsque vous accédez à votre profil Google Photos, vous verrez l’icône « Libérer de l’espace / Free up Space ». Cliquez dessus et l’application elle-même vous indiquera combien d’espace supplémentaire vous pouvez récupérer.

Supprimez les e-mails Gmail les plus volumineux

Un des conseils les plus sages que nous pouvons vous donner est de jeter un coup d’œil à l’espace occupé par Gmail. Vous seriez surpris de la quantité d’espace que peuvent occuper les documents que nous envoyons par e-mail et qui sont généralement stockés dans Google Drive, partageant ainsi de l’espace avec Google Photos.

Supprimez tous les e-mails qui contiennent des pièces jointes et que vous n’avez plus besoin. Vous verrez combien d’espace libre vous récupérerez.