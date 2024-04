Apprenez à manger de manière plus saine et durable avec l’aide de ces applications.

« Le goût de l’avenir » est la nouvelle initiative de l’App Store où sont mises en avant des applications qui peuvent nous aider à adopter une alimentation plus saine et durable

L’App Store dispose d’une multitude d’applications utiles

De temps en temps, l’App Store d’Apple lance des initiatives mettant en avant différentes applications liées à cette thématique. Il a récemment lancé « Le goût de l’avenir », une initiative visant à nous aider à manger de manière plus responsable et durable avec l’aide de certaines applications présentes dans le store d’applications de l’entreprise.

L’initiative « Le goût de l’avenir » se concentre sur trois grandes catégories liées à l’alimentation: une plus grande présence de fruits et légumes au quotidien, une réduction maximale des déchets et une alimentation plus consciente. Dans le but d’encourager les utilisateurs à explorer ces trois points essentiels d’une bonne alimentation, l’équipe de l’App Store d’Apple a sélectionné différentes applications qui peuvent être d’une grande aide.

Applications qui vous aideront à adopter des aliments d’origine végétale

Une bonne alimentation repose sur le fait que la plus grande partie de celle-ci soit composée de fruits et légumes. En réalité, la règle de l’assiette stipule que la moitié doit être composée d’aliments d’origine végétale, un quart de glucides et un quart de protéines. Dans le but d’aider à incorporer davantage d’aliments d’origine végétale et de profiter de leurs avantages, l’initiative de l’App Store met en avant les applications suivantes :

Planter : Une application où vous pouvez trouver des recettes végétaliennes.

Applications qui vous aideront à adopter une alimentation plus durable

Il existe de nombreuses façons d’adopter une alimentation plus durable, comme la planification des repas hebdomadaires ou la préparation d’une sauce avec des tomates très mûres. Dans ce sens, nous avons également une application qui peut nous aider dans cette démarche :

Academia TV : une application où vous trouverez des cours de cuisine. Cette application a récemment ajouté un cours axé sur la cuisine sans déchets, en collaboration avec Chiara Oavan, une chef italienne étoilée au guide Michelin et au Guide Vert Michelin.

Applications qui vous aideront à adopter une alimentation plus consciente

Un autre aspect fondamental d’une bonne alimentation est de manger en étant conscient, de bien mastiquer, de savoir ce que l’on mange et de ne pas trop manger. C’est pourquoi il n’est pas recommandé de manger tout en travaillant ou en utilisant son téléphone, car cela est contre-productif pour se sentir rassasié. Pour nous aider à adopter une alimentation plus consciente, l’App Store met en avant cette application :

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses applications dans l’App Store qui peuvent nous aider à adopter une alimentation plus saine, et grâce à l’initiative « Le goût de l’avenir » de l’App Store d’Apple, nous pouvons en découvrir certaines.