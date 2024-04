Les informations de votre prochain voyage automatiquement dans la paume de votre main : voici Xiaomi Travel Assistant

Comme vous le savez, bien que le logiciel HyperOS soit disponible dans le monde entier à l’échelle mondiale, il réserve certaines fonctionnalités exclusivement aux utilisateurs chinois que nous aimerions pouvoir tester sur notre marché. C’est précisément le cas du nouvel assistant de voyage Xiaomi, un assistant personnel de voyage que la marque vient de lancer dans la ROM Chine de HyperOS.

L’assistant de voyage consiste en un assistant de voyage capable de nous montrer toutes les informations de notre prochain voyage sans que nous ayons à faire quoi que ce soit, car il extraira directement les informations de notre courrier électronique ou de nos messages SMs et sera capable de mettre à jour les horaires, les portes d’embarquement, etc.

Une fonction incroyable pour les voyageurs les plus fréquents

Comme nous l’avons dit, bien que Xiaomi Travel Assistant ne soit disponible que dans la ROM Chine de HyperOS, on s’attend à ce qu’il puisse arriver dans la ROM Global à un avenir proche et profiter de tous ses avantages. Parmi ceux-ci, en plus de collecter automatiquement toutes les informations de notre prochain voyage, il générera également le code nécessaire pour embarquer et commencer le voyage vers notre destination.

Comme vous pouvez le voir sur les images partagées par l’équipe de Gizmochina, le Travel Assistant nous montre à la fois l’heure de départ et l’heure d’arrivée en fonction de notre billet, quel est le siège et la rangée qui nous sont attribués et même un petit aperçu de la température actuelle à la fois à l’endroit où nous nous trouvons et à celui de destination.

En fin de compte, il s’agit d’un outil extrêmement utile pour tous les utilisateurs qui voyagent régulièrement et ont besoin d’avoir leur billet et toutes les informations correspondantes à leur voyage à portée de main. Il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi déploie cet assistant à l’échelle mondiale, quelque chose que nous espérons voir se réaliser dès que possible car c’est vraiment incroyable.

Source | Gizmochina